Az Estée Lauder hétfőn bejelentette, hogy

felfüggeszt minden kereskedelmi tevékenységet Oroszországban, beleértve minden tulajdonunkban lévő és általunk működtetett üzlet bezárását, valamint a márkaoldalaikat, illetve a beszállításaikat

– írja az Axios.

Fotó: Peter Turnley / AFP

A multinacionális sminkóriás közleményében azt írta, hogy

ki akar állni mindazok mellett, akik szenvednek, beleértve a cég alkalmazottait és családjaikat, valamint Ukrajna népét az orosz katonai invázió miatt.

Az Estée Lauder közölte, hogy már most is kompenzálja az ukrán alkalmazottakat, folyamatosan tartják velük a kapcsolatot, a lehetőség szerint áthelyezési segítségnyújtással is próbálják segíteni őket. A vállalat jótékonysági alapítványa 1 millió dollárt különített el az ukrajnai segélyakciók támogatására, és a cég termékeit „a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteknek és rászorulóknak” fogja adományozni.

Korábban több is levelet fogalmaztak meg annak érdekében, hogy a nagy nyugati vállalatok beszüntessék vagy felfüggesszék tevékenységüket Oroszországban. A levelet elküldték az Estee Lauder és a Coty szépségipari cégeknek, a Mondelez édesipari vállaltnak és a Kimberly-Clark FMCG-cégnek is. Ukrajnában már bojkottálják a Coca-Cola-termékeket, mert a cég nem hajlandó kivonulni az orosz piacról.