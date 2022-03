Mindenki számára elérhetővé tette az eSIM-et a Yettel

A közép- és nagyvállalati ügyfelek után már a Yettel lakossági és kisvállalati ügyfeleinek is elérhető a virtuális SIM-kártya. Az eSIM segítségével hosszú távon teljesen kiküszöbölhető a klasszikus SIM-kártyákkal járó műanyaghulladék keletkezése, kényelmesebbé teszi a mobilhasználatot, és emellett egyéb eszközök is kaphatnak így közvetlen mobilinternet-hozzáférést – ezt mostantól egy új, kifejezetten okosórákhoz készült lakossági tarifa is segíti.

2 órája | Szerző: VG

Az új generációs eSIM funkciói túlmutatnak a klasszikus SIM-kártyák lehetőségein. Számos előnye között említhető, hogy elkerülhetők a fizikai kártyához kapcsolódó elmozdulásból és sérülésből adódó kellemetlenségek, egyszerűsíti a készülékváltást, a SIM-profil pedig egy QR-kód segítségével könnyedén költöztethető. Az eSIM-et készüléklopás esetén sem lehet kivenni a telefonból, így lekövethető annak pontos helyzete. További előny, hogy használatával csökkent a műanyag-felhasználás, és kevesebb elektronikus hulladék keletkezik. Fotó: Shutterstock Az eSIM tulajdonképpen a készülékbe integrált csip, amelynek segítségével nem kell hagyományos SIM-kártyát helyezni a készülékbe. A szolgáltatói paramétereket egy aktiváló (QR) kód segítségével lehet az eSIM-re letölteni, általában a készülék beállításain keresztül, amihez csak aktív internetkapcsolatra van szükség. Az eSIM-képes készülékek – a mobiltelefonok és a tabletek mellett az okoskiegészítők, például az okosórák – így egyszerűen használatba vehetők. Az eSIM sok olyan eszköznek is közvetlen mobilinternet-hozzáférést adhat, amely nem rendelkezik hagyományos SIM-foglalattal – a legtöbb mobilhálózati kapcsolatra képes okosóra és kiegészítő már ilyen –, vagy amelyekbe korábban nem volt mód a fizikai SIM beépítésére. A Yettelnél az eSIM már minden hangalapú és mobilinternetes tarifacsomaggal elérhető, és új előfizetéshez, valamint meglévő fizikai SIM-kártya cseréje esetén díjmentesen igényelhető. Fotó: Mónus Márton / MTI A szolgáltató az eSIM-képes okosórákhoz egy új lakossági tarifát is bevezet. A Yettel Okosóra tarifa segítségével az ügyfelek az okostelefonjuk nélkül is online kapcsolatban lehetnek, például hívásokat indíthatnak és fogadhatnak, zenét hallgathatnak az okosórájukon. A jelenleg Samsung okosórákhoz igénybe vehető tarifacsomag 1 GB adatkeretet tartalmaz, és hűség nélkül, e-Komfort csomaggal már bruttó 990 forintos havidíjért megvásárolható, a belföldi és 1-es roamingdíjzónába indított hívások percdíja és az SMS-díj pedig 40 forint.

