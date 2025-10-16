Lesotho mintegy 2,3 millió lakosú, harmad-magyarországnyi területű, hegyvidéki királyság, amely teljes egészében a Dél-afrikai Köztársaság területén belül fekszik, azaz enklávé. 2024-ben az egy főre jutó GDP-je 1 100 dollár volt, s bár gazdasága 2025-ben 2,3 százalékkal növekedett az előző évhez képest, az döntően infrastruktúra-projektek, például vízvezeték- és építési beruházások eredménye volt. Az ország gazdaságának legnagyobb szektora a textilipar, amely közel 40 ezer embert foglalkoztat, és az ország feldolgozóipari exportjának 90 százalékát adja, azonban az elmúlt időszakban termelékenysége a bányászattal együtt erősen visszaesett.

Lesotho – az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban / Fotó: AFP

Lesotho helyzete

Lesotho gazdasága erősen kitett a külső tényezőknek: bevételeinek közel fele a Dél-afrikai Vámunióból származik, emellett tetemes forrást jelentenek a vízdíjakból származó bevételek is. Bár a mezőgazdaság a GDP-hez csak korlátozott mértékben járul hozzá – 2022-ben mindössze 6,2 százalékkal –, a foglalkoztatottak mintegy 40 százaléka ebben az ágazatban dolgozik.

Lesotho 2024 eleje óta folyamatosan súlyos aszállyal küzd. Az El Nino-jelenség miatt mind a tavalyi, mind az idei nyári csapadékos időszakot szélsőséges csapadékhiány jellemezte, drasztikus terméscsökkenést eredményezve.

2024 júliusában a kormány élelmiszer-bizonytalansági katasztrófahelyzetet is hirdetett.

A Világbank és a Világélelmezési Program (World Food Programme – WFP) kimutatásai szerint a lakosság több mint fele nyomorban él. A magas munkanélküliség, valamint a HIV-fertőzések magas esetszáma miatt Lesotho nagymértékben támaszkodik külföldi támogatásokra az egészségügy és a szociális ellátórendszer finanszírozásában. Mindezt figyelembe véve a Világbank külön felhívta a figyelmet, hogy az idén szeptemberben lejáró Afrikai Növekedési és Lehetőségi Törvény (African Growth and Opportunity Act – AGOA) program meghosszabbításának elmaradása és a nemzetközi segélyek csökkenése további jelentős munkahely-veszteségeket idézhet elő Lesothóban. A Nemzetközi Vöröskereszt jelentése szerint az országban a vidéki háztartások 41 százaléka bevételének több mint felét élelmiszerre költi.