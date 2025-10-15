Deviza
A fix törlesztőrészlet elinflálódik, a bérleti díjak viszont biztosan nőni fognak

A lakásbérlés ad egy bizonyos fokú rugalmasságot, hiszen szükség esetén gyorsan lehet továbbköltözni. Azonban fontos figyelembe venni, hogy az infláció miatt a bérleti díjak mindig nőni fognak, viszont a fix törlesztőrészlet az évek alatt fokozatosan elinflálódik. A törlesztés és a bérlés előnyeiről és hátrányairól beszélgettünk az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettesével, Heinrich Balázzsal.
A podcast vendége: Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2025.10.15, 18:20

A szakértők sem tudják pontosan megjósolni, hogyan alakul az infláció az elkövetkező öt-hat évben – és ezzel együtt az albérletárak jövője is kérdéses. Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese szerint azonban egy dolog biztos: a jelenlegi, fix kamatozású hitelkonstrukciók mellett a törlesztőrészletek hosszú távon „elinflálódhatnak”, vagyis arányosan olcsóbbá válhatnak a jövedelmekhez képest.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Fix törlesztőrészlet, nagyobb mozgástér: rugalmasabbá válik az Otthon Start

„Ami különösen kedvező az Otthon Start programban, hogy a hitel egyik ingatlanról a másikra is átváltható, mindössze egy ötéves eladási korlát van benne” – hangsúlyozta Heinrich Balázs. A múlt héten megjelent egy új tervezet, amely tovább könnyítené a program felhasználásának feltételeit, és a társadalmi konzultáció után két héten belül már rendeleti szinten is megjelenhet. Az új szabályok célja, hogy a hitelfelvétel egyszerűbbé váljon, és a kormány a felhasználói igényekhez igazítsa az Otthon Startot.

Heinrich Balázs szerint a bérlés továbbra is azoknak kedvez, akik nem tudják előteremteni az önrészt, vagy élethelyzetük, munkájuk miatt nem szeretnének hosszú távra elköteleződni. Az albérlet rugalmasságot ad, olcsóbb helyre lehet költözni, ha változik a helyzet, ugyanakkor a törlesztőrészlet fix, kiszámítható, és akár alacsonyabb is lehet, mint egy belvárosi bérleti díj.

Bár az ingatlanpiacon most albérletár-stagnálást érzékelnek, a várt árcsökkenés még nem következett be, és valószínűleg az elkövetkezendő években az új építésű lakások megjelenése sem fogja érdemben megfékezni az árak emelkedését – nyilatkozta a szakértő.

Az Otthon Centrum adatai szerint a program látványosan felpezsdítette a piacot: augusztus és szeptember között megduplázódott az ingatlankeresők száma, és bár október elején némi visszarendeződés látszott, így is 75 százalékkal magasabb a kereslet, mint a nyár elején. A hitelkérelmek száma megduplázódott, a megvalósult adásvételek pedig 60 százalékkal nőttek az előző évhez képest.

Nagyon felfokozott keresleti piac alakult ki. Sok a csalódott, de legalább annyi boldog ügyfél is van – fogalmazott Heinrich Balázs. Különösen a külpesti panelek ára emelkedett, közel 10 százalékkal, ami néhány éve még elképzelhetetlen lett volna.

A szakértő szerint az év végéig kitart a kereslet, januárban pedig újabb lendületet adhat a piacnak a közszolgálati dolgozók lakhatási kedvezménye. Heinrich Balázs úgy látja, hogy aki teheti, az most lépjen. A jelenlegi infláció alatti, fix kamatozású hitel ritka lehetőség, és az Otthon Start hosszú távon stabil, kiszámítható alternatívát kínál a bérléssel szemben.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az Otthon Start megjelenésével van-e valaki, akinek még megéri albérletben maradni? (01:11)
  • Az albérleti árak változásának tendenciája (03:45)
  • Végtörlesztés (07:10)
  • Rugalmasság az Otthon Starttal, új kormányrendelet (09:33)
  • Mennyi idő után térül meg az ingatlanbefektetés? (12:40)
  • Hogyan teljesít az elmúlt időszakban a program? (14:35)
  • Közszolgálati dolgozók lakhatási kedvezménye (18:35)
  • Összegzés (22:20)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

