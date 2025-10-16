Azonnal megszólalt Orbán Viktor Donald Trump történelmi bejelentésére – ezt üzente a magyaroknak a miniszterelnök

Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az amerikai elnök teljesen váratlanul bejelentette, hogy ő és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin Budapestre jön, hogy a magyar fővárosban tegyenek kísérletet lezárni az ukrán háborút. Orbán Viktor a történelmi nyilatkozatot követően azonnal megszólalt.

Orbán Viktor azonnal megszólalt Trump bejelentésére a budapesti békecsúcsról / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A nehezen felfogható, sorsdöntő esemény részleteiről egyelőre keveset tudni. Az biztos, hogy az amerikai elnök és az orosz vezető csúcstalálkozójának Budapest lesz a helyszíne, hiszen ezt maga Trump jelentette be. Ő egészen pontosan úgy fogalmazott a közösségi médiában közzé tette posztjában, hogy "az Egyesült Államok és Oroszország a jövő héten magas szintű megbeszéléseket tart, majd vezetői csúcstalálkozó lesz Budapesten,

hogy kiderüljön, véget tudunk-e vetni ennek a rettenetes háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

Azt már tudjuk, hogy amerikai részről Marco Rubio fogja vezetni a Trump által említett magasszintű előkészítői találkozót, ami a jövő héten esedékes. Ennek helyszíne viszont nem ismert. Budapestre ezt követően érkezik Trump és Putyin.

Donald Trump most azt mondta, hogy egy egyelőre nem meghatározott időpontban találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Magyarországon, hogy megpróbáljon véget vetni az ukrajnai háborúnak.

Orbán Viktor azonnal megszólalt

A magyar miniszterelnök azonnal reagált a szavakkal nehezen leírható fejleményre.

Bár teljes joggal megtehette volna, Orbán Viktor nem esett túlzásba. Visszafogottan, ugyanakkor sokat sejtetően mindössze annyit közölt, hogy Trump rendkívüli bejelentése "újabb nagyszerű esély a békére". Majd azt is hozzátette, hogy "még csak csütörtök van".

Hogy ezzel, mire akar utalni, az egyelőre nem világos, de könnyen elképzelhető, hogy a következő napok még tartogatnak meglepetésket. Mindenesetre ez a hét kísértetiesen emlékeztet Orbán Viktor békemissziós hetére, amikor a magyar miniszterelnök 2024 júliusában néhány nap leforgása alatt, részben teljes titokban

Zelenszkij ukrán elnökkel,

Putyin orosz elnökkel,

Hszi Csin-ping kínai elnökkel,

majd Trumppal

is tárgyalt. Most, hétfőn Orbán Viktor meghívást kapott Egyiptomba a gázai háború lezárására, ahol az amerikai elnök hitet tett mellette. Szerdán este még azt közölte a Mandinernek adott interjújában, hogy hamarosan Trump elnökkel fog tárgyalni, de akkor még a budapesti békecsúcsról nem tett említést.