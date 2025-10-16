Ismét megrohamozták a magyarok Horvátországot – ezért ez a kedvenc úti célunk

Véget ért a nyári turisztikai főszezon, és immár az idén csaknem szeptember végéig kitartó indián nyár is lecsengett. Bár a belföldi utazások száma és a vendégforgalom kedvező számokat hozott, a magyarok érdeklődése nem csökkent a külföldi utazások iránt sem. Az egyik fő célpontunk 2025 nyarán is Horvátország volt.

Stabilitás és minőség éve volt Horvátországban a 2025-ös / Fotó: Shutterstock

Idén október közepéig 750 ezer magyar turista látogatott el a horvát tengerpartra, összesen 3,69 millió vendégéjszakát töltve el az ország különböző régióiban. Ez a tavalyi rekordévhez képest mérsékelt, 1 százalékos visszaesést jelent az utazások számában, és 3,5 százalékos csökkenést a vendégéjszakákban – ismertette a friss adatokat csütörtöki sajtótájékoztatóján a Horvát Idegenforgalmi Közösség. A szervezet magyarországi igazgatója, Ivana Herceg hozzátette, hogy ez lényegében egy stabilizálódást jelent, miután az előző két évben rendkívül dinamikus, 2023-ban mintegy 20 százalékos, 2024-ben pedig további 10 százalékos növekedés történt.

A változás azonban nem egyenletesen zajlott.

Az előszezonban és az utószezonban nőtt a magyar turisták száma, míg a nyári hónapokban, különösen augusztusban 6 százalékos csökkenés történt a vendégéjszakák számában, ami nagyjából 130 ezer éjszakával kevesebbet jelent a 2024-es adatokhoz képest. A leglátványosabb visszaesést a magánszálláshelyek körében regisztrálták (-6 százalék), miközben a szállodák és kempingek stabil eredményeket értek el, megtartva tavalyi teljesítményüket.

„A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint mindez a fenntartható turizmus és a szezonális terhelés kiegyenlítésének irányába tett lépéseket igazolja. A vendégek számának enyhe mérséklődése mellett a szolgáltatások minősége, a gasztronómiai kínálat és az elérhetőség tovább javult” – emelte ki Ivana Herceg.

Ezek a magyarok kedvenc horvátországi úti céljai

A legnépszerűbb desztinációkat tekintve nem történt nagy változás idén sem. A magyar turisták körében továbbra is

a Kvarner régió bizonyult a legnépszerűbbnek, több mint 1,1 millió vendégéjszakával,

melyet Isztria (800 ezer)

és Zadar megye (610 ezer) követett.

A leglátogatottabb úti célok között idén is Crikvenica, Vir és Rovinj vezették a listát.