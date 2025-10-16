Hidegzuhanyt kapott a brit gyógyszeripari óriás – váratlanul leminősítették őket a németek

Az AstraZeneca Plc ritka „eladás” minősítést kapott csütörtökön a Deutsche Banktól, miután a pénzintézet elemzői szkeptikusabbá váltak a brit gyógyszergyártó növekedési kilátásaival kapcsolatban. Emmanuel Papadakis elemző „tartásról” „eladásra” rontotta a részvény ajánlását, és az eddigi 12 000 penny körüli célárat 10 500 pennyre vágta – ez a legalacsonyabb célár a Bloomberg által követett szakértők körében.

Hidegzuhanyt kapott az AstraZeneca – váratlanul leminősítették őket a németek / Fotó: Graeme Sloan

Papadakis szerint az AstraZeneca kulcsfontosságú mellrákterápiás fejlesztése, a camizestrant valószínűleg nem fog számottevő előnyt felmutatni a rivális készítményekhez képest. Emellett a vállalat részvényei túlárazottak lehetnek, miközben a szabadalmak lejárata egyre nagyobb nyomást helyez a jövőbeni bevételekre. A szakértő szerint

az AstraZeneca árfolyama az utóbbi hetekben a sáv tetejére emelkedett, ami indokolttá teszi a negatívabb álláspontot.

Papadakis legutóbb 2023 júliusában ajánlotta vételre a papírt.

A Deutsche Bank véleménye ugyanakkor kisebbségben maradt: a Bloomberg adatai szerint az elemzők közel háromnegyede továbbra is vételre javasolja az AstraZeneca részvényeit, átlagosan 14 000 pennys 12 havi célárral. Ez több mint 30 százalékkal magasabb a mostani célárnál, ami jól mutatja a véleménykülönbséget a befektetői közösségen belül.

A cég részvényei idén mintegy 21 százalékkal erősödtek, miközben a Stoxx Europe 600 index 12 százalékos, a londoni FTSE 100 pedig 15 százalékos emelkedést ért el. Ez éles ellentétben áll a 2024-es gyengébb teljesítménnyel, amikor a kínai hatósági vizsgálatok nyomása rontotta a befektetői hangulatot. A mostani leminősítés így egyfajta kijózanító jelzésként is értelmezhető a piacon: bár

az AstraZeneca továbbra is az egyik leginnovatívabb európai gyógyszergyártó, a befektetők egy része szerint a növekedési várakozások már túlzottan optimisták lehetnek.

Az AstraZeneca bevételeinek közel felét kitevő onkológiai gyógyszerek értékesítése 18 százalékkal, 6,31 milliárd dollárral nőtt. A Jefferies elemzői szerint a Tagrisso, a Lynparza, a Calquence, a Truqap és az Imfinzi gyógyszereket is tartalmazó gyógyszerek eladásai felülmúlták a várakozásokat. Hosszabb távon is kedvezően fest az AstraZeneca, mivel a tervek szerint a következő években 20 új gyógyszere kerülne piacra, s 2030-ra évi 80 milliárd dollárra tornásznák fel az éves bevételt, ellensúlyozva a generikus gyártók egyre keményebb versenyét.