Ukrajna megcsinálta a maga Otthon Start programját, de csúnyán elszúrta: most kezdheti újra – ez a jeOszelja legnagyobb baja

Az ukrán kormány szerint a kezdeményezés „az egyik legsikeresebb társadalmi program”, amely nemcsak lakhatást biztosít, hanem a gazdaságot is élénkíti. Csakhogy a valóság ennél jóval ellentmondásosabb. Az utóbbi hónapokban egyre több történet lát napvilágot a visszautasított kérelmekről, elhúzódó banki döntésekről és elérhetetlen árakról, miközben a hivatalos kommunikáció továbbra is hangzatos kijelentésekkel teli. Az ukrán lakástámogatási program egyelőre nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.

Építkezés Harkivban – az ukrán lakástámogatási program pont támogatja, akik amúgy nem is szorulnának rá / Fotó: NurPhoto via AFP

A jeOszelja lényege, hogy bizonyos társadalmi csoportok államilag támogatott, kedvezményes kamatozású lakáshitelt kapjanak.

A tanárok, orvosok, tudósok és katonák 3 százalékos kamat mellett, míg

a háborús veteránok, belső menekültek és fiatal családok 7 százalékon juthatnak hitelhez.

A futamidő legfeljebb 20 év, és a kamat a 11. évtől megemelkedik (3-ról 6, illetve 7-ről 10 százalékra).

A támogatás tehát nem örök, de induláskor vonzó alternatívának tűnik a magas inflációjú, bizonytalan gazdasági környezetben.

Ukrán lakástámogatási program: szigorú, de igazságtalan

A feltételek azonban szigorúak:

a megvásárolható ingatlannak új építésűnek kell lennie,

három évnél nem idősebb házban, és

a lakás mérete sem haladhatja meg az előírt 52,5 négyzetmétert személyenként plusz 21 négyzetmétert családtagonként.

A cél papíron világos: a modern városi infrastruktúrába való bekapcsolás és az építőipar támogatása. A gyakorlatban viszont ez kizárja a másodlagos piac nagy részét, sőt, a program kritikusai szerint

valójában a fejlesztői szektort tartja életben, miközben az átlagos ukrán család számára elérhetetlenné teszi az új lakásokat.

20,5 ezer család, 35 milliárd hrivnya

Az Ukrán Pénzügyi Lakástársaság (Ukrfinzsitlo), a program koordinátora szerint három év alatt

20 510 család vásárolt lakást a program keretében, összesen

34 581,5 milliárd hrivnya (285,6 milliárd forint) értékben.

A kedvezményes hitelek több mint fele katonákhoz és rendvédelmi dolgozókhoz került,

26 százalék a lakással nem rendelkező civileké,

az egészségügyi dolgozók és pedagógusok aránya 8, illetve 7 százalék.

A hivatalos számok jól mutatnak, ám kontextusban már szerényebbek:

a 35 milliárd hrivnya a háború utáni újjáépítés becsült lakhatási igényeinek mindössze 1,5 százalékát fedezi.

Elutasított katonák

A legnagyobb ellentmondás, hogy a program célcsoportjába tartozók egy része – köztük aktív katonák – sem jut hozzá a kedvezményes hitelhez. A bankok ugyanis saját kockázatértékelés alapján dönthetnek, és gyakran elutasítják azokat, akik a front közelében szolgálnak.