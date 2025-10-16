Elszállt az ukránok reménye: Trump nem ad nekik Tomahawk rakétát – de Zelenszkij Orbán Viktortól kaphatja meg a békét

Donald Trump korábban hajlott rá, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat küldjön, de a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után ez hirtelen bizonytalanná vált. Hajszálon múlott a háború eszkalációja, de a veszély még nem múlt el, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Washingtonba utazik, hogy még több támogatást és pénzt követeljen az amerikai elnöktől.

Trump korábban Ukrajnának ígért nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat, de a Putyinnal folytatott egyeztetés után úgy tűnik, inkább a béketárgyalásokat erősítené / Fotó: AFP

A Fehér Ház környékén az elmúlt napokban minden arról szólt, hogy Trump végre zöld utat adhat az ukránoknak a Tomahawk-rakétákhoz – ezek a fegyverek több mint 1600 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, és alapjaiban változtatnák volna meg Kijev csapási képességeit. Az elnök nyilvánosan és zárt ajtók mögött is jelezte, hogy „komolyan fontolgatja” a döntést.

Mindezt azonban a Putyinnal folytatott csütörtöki telefonhívás egy mozdulattal felülírta. Trump ugyanis „nagyon produktívnak” nevezte a beszélgetést, ez pedig éppen az ellenkezőjét jelenti annak, amit Kijev hallani szeretne: az amerikai elnök inkább a tárgyalásos rendezés felé fordulhat, és visszafoghatja a katonai támogatást.

Zelenszkij lecsúszhat a Tomahawk-rakétákról

„Pénteken jön az elnök – tudom, mit akar. Fegyvereket. Tomahawkokat szeretne” – mondta Trump újságíróknak Zelenszkij közelgő látogatására utalva. A két vezető várhatóan nemcsak a rakétákról, hanem az amerikai eredetű fegyverek oroszországi bevetésére vonatkozó korlátozásokról is egyeztet.

A Biden-kormány korábban ugyan küldött Ukrajnának nagy hatótávolságú Army Tactical Missile System (ATACMS) rakétákat, de ezek csak mintegy 320 kilométerre képesek eljutni, és Washington megtiltotta, hogy azokat orosz területen használják. Trump ezzel szemben saját védelmi miniszterének, Pete Hegsethnek adott jogot arra, hogy egyedileg dönthessen a célpontokról – így a politika közvetlenül beleszólhat a katonai műveletekbe.

A Wall Street Journal szerint az Egyesült Államok már most is jelentős hírszerzési támogatást nyújt Ukrajnának, amely révén Kijev képes mélyen orosz területeken – például olajfinomítókat, vezetékeket és erőműveket – támadni.

A Tomahawkok megjelenése azonban az ukrán légicsapásoknak egy új, drámaibb dimenziót adna, közvetlenül fenyegetve Moszkvát.

Trump és Putyin budapesti találkozójának bejelentése így egyértelműen lehűtötte a kedélyeket Washingtonban. Ha a tárgyalások valóban a békéről szólnak, akkor a Tomahawk-program parkolópályára kerülhet – legalábbis addig, amíg Trump úgy érzi, hogy a diplomácia még adhat eredményt.