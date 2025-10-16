Deviza
EUR/HUF389.71 -0.23% USD/HUF333.44 -0.6% GBP/HUF448.23 -0.31% CHF/HUF419.99 -0.25% PLN/HUF91.75 -0.1% RON/HUF76.62 -0.22% CZK/HUF16.04 -0.3% EUR/HUF389.71 -0.23% USD/HUF333.44 -0.6% GBP/HUF448.23 -0.31% CHF/HUF419.99 -0.25% PLN/HUF91.75 -0.1% RON/HUF76.62 -0.22% CZK/HUF16.04 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12% BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szaldó
fizetés
Egyesült Államok
kormány

Több millió amerikai maradhat fizetés nélkül a kormányleállás miatt

A kormányleállás sürgős megoldására van szükség az Egyesült Államokban. Az állami dolgozók fizetés nélkül várják a politikai patthelyzet végét. A piac egyelőre nyugodt, de a hosszúra nyúló bizonytalanság már a fogyasztói bizalmat és a gazdasági adatgyűjtést is alááshatja. Az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője, Balog-Béki Márta volt a Szaldó vendége.
A podcast vendége: Balog-Béki Márta, MBH Elemzési Centrum szenior elemzője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2025.10.16, 17:15
null
fizetés
Egyesült Államok
kormány

Több millió amerikai maradhat fizetés nélkül a kormányleállás miatt

A kormányleállás sürgős megoldására van szükség az Egyesült Államokban. Az állami dolgozók fizetés nélkül várják a politikai patthelyzet végét. A piac egyelőre nyugodt, de a hosszúra nyúló bizonytalanság már a fogyasztói bizalmat és a gazdasági adatgyűjtést is alááshatja. Az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője, Balog-Béki Márta volt a Szaldó vendége.
Werderits Ivett
2025.10.16., 17:15

Az Egyesült Államokban október elején ismét leállt a kormányzati működés, miután a szenátus nem tudott megállapodni a költségvetésről. A testület október 1-jéig nem fogadta el a finanszírozási törvényeket, így rengeteg intézmény forrás nélkül maradt.

A Szaldó friss epizódját itt hallgathatják meg.

Naponta mintegy 750 ezer állami alkalmazott kényszerszabadságra kényszerül, ami heti szinten több százmillió dolláros költséget jelent. A hivatalok zárva, a kutatási és adatgyűjtési tevékenységek szünetelnek és az új hitelek feldolgozása is megállt. Az alapvető fontosságú szolgálatok, mint a hadsereg, a légi forgalmi irányítás vagy a postai szolgálat továbbra is működnek, de sok esetben fizetés nélkül és nem tudják mire számíthatnak. 

A mostani helyzet különösen érzékeny, mert október közepén érkezik a fizetésnap. Több mint 2,6 millió katonai és civil dolgozó bérét kellene kifizetni, összesen mintegy nyolcmilliárd dollár értékben. Forrás híján a kormány kénytelen volt más területekről visszatartani kifizetéseket, hogy legalább a fegyveres erők fizetése ne késlekedjen. Ebből kifolyólag bizonytalan ideig pénz nélkül maradhatnak például a nemzeti állatkert vagy a Smithsonian-múzeumok dolgozói. 

Egy elhúzódó leállás minden egyes héttel akár tized százalékponttal is csökkentheti az USA negyedéves GDP-növekedését.

A mostani válság jól mutatja, hogy a politikai döntésképtelenség nemcsak Washingtonban érezhető, hanem a gazdaság teljes képében is. A kormányzati leállás így nem csupán egy érzékeny esemény, hanem egy történelmi jelentőségű időszak.

Ha a patthelyzet novemberig elhúzódik, a társadalmi hatások is súlyosbodhatnak

Több millió amerikai számára késhet az élelmiszersegély vagy az egészségbiztosítás támogatása, miközben a kormányzati alkalmazottak tartalékai gyorsan apadnak.

Korábbi műsorainkat ide kattintva hallgathatják meg.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Deutsche Bank

Hidegzuhanyt kapott a brit gyógyszeripari óriás – váratlanul leminősítették őket a németek

Az elemzők szerint a gyógyszergyártó részvényei túlárazottak.
2 perc
Tisza Párt

Újabb pofon a nyugdíjasoknak: felháborító kijelentéseket tett a Tisza-közeli közgazdász – szerinte „elmebetegség” a Nők40

A 24.hu podcastjében a Nők40 programot a szakértő „elmebetegségnek” nevezte, és arról beszélt, hogy büntetni kellene azokat a nőket, akik a kedvezményes nyugdíjat igénybe veszik.
6 perc
Rheinmetall

Rácsapták a kínaiak a Rheinmetallra a csapda ajtaját, mire megy a német fegyveripar ritkaföldfémek nélkül?

Nem csak Amerikát fékezheti a kincset érő alapanyag exportkontrollja.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu