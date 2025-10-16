Több millió amerikai maradhat fizetés nélkül a kormányleállás miatt

Az Egyesült Államokban október elején ismét leállt a kormányzati működés, miután a szenátus nem tudott megállapodni a költségvetésről. A testület október 1-jéig nem fogadta el a finanszírozási törvényeket, így rengeteg intézmény forrás nélkül maradt.

Naponta mintegy 750 ezer állami alkalmazott kényszerszabadságra kényszerül, ami heti szinten több százmillió dolláros költséget jelent. A hivatalok zárva, a kutatási és adatgyűjtési tevékenységek szünetelnek és az új hitelek feldolgozása is megállt. Az alapvető fontosságú szolgálatok, mint a hadsereg, a légi forgalmi irányítás vagy a postai szolgálat továbbra is működnek, de sok esetben fizetés nélkül és nem tudják mire számíthatnak.

A mostani helyzet különösen érzékeny, mert október közepén érkezik a fizetésnap. Több mint 2,6 millió katonai és civil dolgozó bérét kellene kifizetni, összesen mintegy nyolcmilliárd dollár értékben. Forrás híján a kormány kénytelen volt más területekről visszatartani kifizetéseket, hogy legalább a fegyveres erők fizetése ne késlekedjen. Ebből kifolyólag bizonytalan ideig pénz nélkül maradhatnak például a nemzeti állatkert vagy a Smithsonian-múzeumok dolgozói.

Egy elhúzódó leállás minden egyes héttel akár tized százalékponttal is csökkentheti az USA negyedéves GDP-növekedését.

A mostani válság jól mutatja, hogy a politikai döntésképtelenség nemcsak Washingtonban érezhető, hanem a gazdaság teljes képében is. A kormányzati leállás így nem csupán egy érzékeny esemény, hanem egy történelmi jelentőségű időszak.

Ha a patthelyzet novemberig elhúzódik, a társadalmi hatások is súlyosbodhatnak

Több millió amerikai számára késhet az élelmiszersegély vagy az egészségbiztosítás támogatása, miközben a kormányzati alkalmazottak tartalékai gyorsan apadnak.

