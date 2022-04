A CNN Plus streamingszolgáltatás alig egy hónapos működése után megszűnik, a szolgáltatás április 30-án teljesen leáll – tudatta a The Verge.

Az alkalmazottak a következő 90 napban is megkapják a fizetésüket, és azok, akik nem kerülnek más pozícióba a vállalatnál, legalább hat hónapos végkielégítést kapnak – mondta Chris Licht, a CNN új vezérigazgatója. Andrew Morse, a CNN Plus elnöke is távozik a cégtől.

A CNN+ szolgáltatásaival a fiatalabb közönséget kívánta megszólítani.

Fotó: Spencer Platt / Getty Images

A CNN néhány éven belül körülbelül 1 milliárd dollárt tervezett költeni a CNN Plusra, és már legalább 100 millió dollárt ölt bele a szolgáltatásba. A befektetés nagyságához képest az eddigi előfizetők száma nem sok jóval kecsegtetett: az Axios jelentése szerint a héten körülbelül 150 ezren iratkoztak fel a havi 5,99 dolláros szolgáltatásra, míg a CNBC szerint kevesebb mint 10 ezren használták azt naponta.

Nehéz megmondani, hogy a CNN Plus idővel sikeresebbé válhatott volna-e, mivel részben azért állították le a működését, mert az egy szélesebb körű vállalati stratégiát sértett. A Warner Bros. Discovery vezetői állítólag frusztráltak voltak a CNN Plus elindulása miatt, mivel a vállalati stratégia – az HBO Maxot és a Discovery Plus-t is magában foglaló – egyesített streaming szolgáltatás kiépítése felé mozdult el.

Ebben a helyzetben a CNN Plusnak valószínűleg több értelme lett volna funkcióként, mint önálló szolgáltatásként.

Az elmúlt években rengeteg streamingszolgáltatás indult, majd szűnt meg, de egyik sem volt olyan rövid életű, mint a CNN Plus, még a 2020-ban indított Quibi is hat hónapig működött.