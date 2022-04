A karácsony után a húsvét a második legnagyobb forgalmú időszak az élelmiszer-kiskereskedelemben, a vásárlói rohamot azonban nagyban meghatározza az ünnepi nyitva tartás

– derült ki a VG körképéből. Az áruházak nagypénteken, húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva lesznek, a megszokott nyitvatartási rend szerint jövő keddtől várják a vásárlókat.

A SPAR Magyarország az idén is széles árukínálattal várja a húsvéti időszakot, s jelentős forgalomnövekedésre számít az ünnep előtt, nemcsak a hagyományos üzletekben, hanem az elektronikus csatornában is. Az utóbbit erősítheti a vállalatnál, hogy az online shop kiszállítása és az átvételi helyek nyitva tartása a normál időszakban megszokottak szerint alakul. A SPAR szerint a legnagyobb forgalom közvetlenül az ünnep előtti napokon érzékelhető, jellemzően szerdán és csütörtökön.

A Tescónál hangsúlyozták: jellemzően a húsvét előtti héten keddtől szombatig látnak kimagasló forgalmat. Közölték: tavaly a húsvét előtti héten átlagosan több mint 15 ezer forintot költöttek vásárlóik az áruházakban. Online ennél valamivel magasabb, 20 ezer forint körüli volt az átlagköltés húsvét előtt.

Húsvét hetében a Lidl már a szerdai akcióváltásnak köszönhetően élénk kereslettel számol, amely várhatóan csütörtökön lesz a legerősebb, illetve a kétnapos zárva tartás miatt szombaton is nagyobb roham várható, mint az megszokott. Az elmúlt évhez képest az idén később lesz a húsvét, ezért az áprilisi hónapra magasabb árbevétellel kalkulálnak az előző év azonos időszakához képest – közölte a VG-vel a német hátterű diszkontlánc hazai leányvállalata.

Az áruházlánc tapasztalatai alapján elmondható, hogy a vásárlók a kedvező ár-érték arányú termékeket részesítik előnyben, de megfigyelhető az is, hogy az ünnepek alkalmával gyakrabban válogatnak a magasabb minőségű és értékű termékek között, így a sajátmárkás prémium termékek széles kínálata is ebben az időszakban érhető el.

Mivel a húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, a legerősebb időszak hétfő és csütörtök közé esik, de szombaton is sok vásárlóra számítunk

– jelezték lapunknak az Auchannál. Ha a hipermarketekben az ünnep előtti két hetet és egy olyan kosarat nézünk, amelyben a tradicionális húsvéti élelmiszerek mellett megtalálhatók a dekorációk és a játékok is, akkor körülbelül 25 ezer forintot költenek a vásárlók mind az online, mind pedig az offline térben – tették hozzá. A társaságnál azt tapasztalják, hogy az ünnepekkor az emberek szeretnek ellátogatni az üzletekbe és maguk végzik a bevásárlást, mivel ilyenkor inspirálódnak is a választékból.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az idei húsvét kedvező időszakra esik, hiszen a fizetések után lesz az ünnep

– erre már a CBA-nál hívták fel a figyelmet. A felkészülés fázisait tekintve azt várják, hogy a hosszabban eltartható termék után fut csak fel a frissáruk iránti kereslet. Az online térben is megélénkül ilyenkor a forgalom, nagyjából 20-30 százalékkal nagyobbak ilyenkor a kosarak, de jóval többen is vásárolnak a normál időszakhoz képest.

A Penny Marketnél megállapították, hogy az ünnepi forgalom – mint minden húsvét alkalmával – az utolsó pillanatban keletkezik. Az idén ezt azt jelenti, hogy szerdán-csütörtökön, illetve szombaton várható a legnagyobb vásárlói aktivitás. Úgy látják a diszkontláncnál, hogy a húsvét alapvetően a friss termékekről szól, amit a vásárló offline módon, azaz az üzletben szeret megvásárolni, mert látni, érezni akarja a frissességet. A friss termékek iránti bizalma továbbra is a hagyományos kereskedelem felé irányul szemben az online csatornákkal. A húsvét ugyanakkor ünnep, a három-négynapos kiszakadás a mindennapi rohanásból, alapvetően élelmiszerrel való kényeztetés is, ami az e-kereskedelemben is lecsapódik, így nagyjából 9-15 százalékos kosárnövekedésre lehet számítani.