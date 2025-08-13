Négyből három eladó ingatlan megfelel a „3 százalékos” feltételeknek, Budapesten viszont csak 41 százalék. Az eladó lakások és házak kínálatát lefedő több mint 135 ezer ingatlanhirdetésből 102 ezer felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, azaz az oldalon hirdetett eladó lakás és ház kínálatának 75 százaléka – mutatott rá az Ingatlan.com szerdán.

Kiderült, hogy az ingatlanpiac mekkora része felel meg a 3 százalékos hitelnek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg. A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetésekben pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe” – mondta Balogh László, az ingatlanhirdetési oldal vezető gazdasági szakértője.

A budapesti eladó lakások iránti kereslet számottevően az olcsóbb ingatlanok esetében nőtt látványosabban.

Az alacsonyabb árakkal rendelkező kisebb településeken viszont a vevők akár az eredetinél tervezett nagyobb ingatlant is vásárolhatnak a 3 százalékos kamatozású lakáshitel segítségével.

A fővárosban az Otthon Start-képes lakások aránya 40 százalékos, a házak esetében 46 százalék felel meg a 3 százalékos hitel feltételeinek.

„Az országos átlagoknál jóval alacsonyabb budapesti arányok a magasabb árakkal magyarázhatók, hiszen sok fővárosi ingatlan nem felel meg az Otthon Start program árkorlátainak. Budapesten például az eladó társasházi lakások átlagos négyzetméterára már most is 1,4 millió forintnál jár” – tette hozzá a szakértő.

A nagyvárosok között óriási különbségek vannak abban, hol mekkora részét fedik le a kínálatnak a „3 százalékos” lakások és házak.

A vármegyeszékhelyek közül Salgótarjánban és Békéscsabán szinte teljes a lefedettség. Szintén magas arányokkal rendelkezik például Győr, ahol a teljes kínálat 89 százaléka Otthon Start-képes.

Valamivel alacsonyabbak az arányok Szegeden, ahol a lakóingatlanok 83 százaléka felel meg a kritériumoknak. A szegedi átlag a lakások 91 százalékából és az eladó házak 69 százalékából áll össze. Veszprémben lényegében tízből nyolc ingatlan teljesíti a feltételeket, igaz, a lakásoknál 93 százalékos értékével szemben áll a házak 67 százalékos mutatója.