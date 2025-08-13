Rekordszinten az újlakás-piaci kereslet, ám ennek az árakra nincs hatása

A keresletet bizonyosan növeli, de a négyzetméterárra vonatkozó feltételek miatt a külső kerületek piacát élénkítheti az Otthon Start program. Emellett a támogatás az MBH Jelzálogbank szerint nem növeli tovább az újlakás-árakat sem.

Felpezsdíti az ingatlanpiacot az Otthon Start program / Fotó: Shutterstock

Felpörgött a piac

A 2023-as mélyponthoz képest már 2024 is élénkülést hozott az új lakások piacán Budapesten. Míg 2023-ban az értékesített lakások száma alig lépte át a háromezret, addig csak 2024 utolsó három hónapjára vetítve több mint 2500 új lakás talált vevőre a fővárosban. Ilyen magas számokra legutóbb 2021 őszén volt példa.

A jelentős érdeklődés idén is folytatódott: az első negyedévben új rekord született, csaknem 2800 lakást értékesítettek, sőt, a következő hónapokban is 2500 körül maradt a megvásárolt társasházi lakások száma. 2016 óta nem volt egymást követő három olyan negyedév, amikor 2000-nél több új társasházi lakást adtak el Budapesten. A jelentős értékesítési volumen részben a lejáró állampapírok okozta keresleti hullámnak, részben az újonnan, nagy számban piacra kerülő projektnek, illetve a befektetői érdeklődés élénkülésének köszönhető

– mondta Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

A kereslet kínálatot is generál

Az új lakások piacán a fejlesztők is nagyobb volumenben indították el beruházásaikat az elmúlt negyedévekben. 2025 tavaszán minden eddigi rekordot megdöntött a piacra kerülő új lakások száma. 2025. június elején már 7500 szabad társasházi lakás közül lehetett választani, ami 14 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához képest.

A budapesti kínálat jelentős részét a későbbi átadású projektek adják, a még elérhető lakások közül több mint 3000 átadása 2027–2028-ra tehető.

Általános tendencia, hogy a már értékesített lakások átlagos mérete kisebb a kínálatban maradt ingatlanokénál, ami arra utalhat, hogy a kisebb lakások iránt nagyobb a kereslet.

Otthon Start program – újabb üzemanyag érkezik

Az Otthon Start program további ösztönzőt jelenthet a piacnak. Az idén tovább gyorsult az új társasházi lakások drágulása Budapesten: a második negyedévre az átlagos négyzetméterárak 2024 azonos időszakához képest csaknem 16 százalékkal, 2024 utolsó negyedévéhez viszonyítva pedig 7,7 százalékkal emelkedtek.

2025 szeptemberében indul az Otthon Start program, amely kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál az első lakásukat vásárlóknak. Mivel a támogatott hitel vonzó lehetőség az otthonteremtőknek, a program bevezetése várhatóan a hitelpiac átrendeződését is előidézi. A népszerűséghez nagyban hozzájárul, hogy a program nem köti a támogatást gyermekvállaláshoz vagy életkorhoz, és 10 százalék önerővel is igénybe vehető, ha az igénylő legfeljebb 50 százalékos lakástulajdonnal rendelkezik, van legalább kétévi tb-jogviszonya, és nincs köztartozása.

A hitel feltételei szerint a lakás teljes ára nem haladhatja meg a 100 millió (ház esetén 150 millió) forintot, az átlagos négyzetméterár pedig az 1,5 millió forintot. Azok, akik ezt a hitelt veszik igénybe, az alacsonyabb árkategóriájú lakásokat fogják keresni, hogy megfeleljenek a négyzetméterárra vonatkozó előírásnak. Így a program a kedvezőbb árú lakások iránti keresletet erősítheti és várhatóan nem fogja tovább növelni a budapesti újlakás-árakat.