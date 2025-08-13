Elfogyott az európai országok türelme, a szankciók visszaállítását tervezik Iránnal szemben

Megelégelte Teherán vonakodását a tárgyalások újrakezdésétől Franciaország, Németország és Nagy-Britannia, ezért az Irán elleni szankciók visszaállítását fontolgatják – derül ki az E3 néven is ismert európai országok külügyminiszterei által az ENSZ számára írt keddi levélből.

A Busehr iráni atomenerőmű / Fotó: NurPhoto via AFP

Az iráni atomalku az amerikai kilépés ellenére is érvényes, de kérdés, hogy meddig

Az európai országok a szankciók visszaugrását kezdeményező mechanizmus élesítését tervezik, ha Irán nem folytatja a tárgyalást az ország atomprogramjáról. Noha Donald Trump amerikai elnök vezetésével az Egyesült Államok kilépett a Barack Obama kötötte iráni atomalkuból, az továbbra is érvényes, így mentességet biztosít a szankciók alól a perzsa ország számára, cserébe az atomprogram korlátozásáért. A szankciók azonban október 18-án lejárnak, ha az alkuban még részt vevő felek – az E3 mellett Oroszország és Kína – valamelyike nem indítja be a visszaugró mechanizmust – írja a Financial Times.

Az E3 levele alig két hónappal az Izrael és Irán közötti 12 napos háború után érkezik, miközben a múlt hónapban az európai országok a perzsa ország képviselőivel Törökországban folytatott tárgyalásokon jelezték, hogy

augusztus végéig meghosszabbítják a határidőt, ha Teherán hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter azonban már az akkori tárgyalások után is arról beszélt, hogy az európai országoknak nincs jogi vagy morális alapjuk a mechanizmus beindítására, és ez a lépés csak kizárná őket a jövőbeli tárgyalásokról.

Teherán azt állítja, hogy hajlandó tárgyalni a Trump-adminisztrációval, ám garanciákat szeretne arra, hogy nem éri amerikai támadás, hasonlóan az ország elleni izraeli légicsapásokhoz, melyek 48 órával az amerikai–iráni tárgyalások hatodik fordulója előtt indultak el, és melyekhez később Washington is csatlakozott. Irán emellett bizalomépítő intézkedéseket is vár Amerikától, például az okozott károk megtérítését. A 12 napos háború után Irán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel is megszakította az együttműködést.