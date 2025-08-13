„Tiéd a mérték!” – nyílt levelet tettek közzé neves borászok, orvosok és közéleti személyiségek

Fontos társadalmi kezdeményezést indítottak el neves borászok, orvosok, diplomaták és közéleti személyiségek a borkultúra erősítése érdekében. Nyílt levelükben a mértékadó személyiségek leszögezik, hogy elutasítandó az az érvelés, amely nem tesz különbséget a kulturált, felelős borfogyasztás és az öncélú alkoholbevitel között. Mint írják, az alkoholizmus rendkívül veszélyes betegség, amelynek azonban egyik legfőbb ellenszere éppen az az edukáció, amely a kulturált borfogyasztás szerves része kell hogy legyen.
A levél szerint a kulcs éppen az, hogy megtaláljuk és megtartsuk azt a mértéket és egyensúlyt, amelyre az életünk minden területén szükségünk van. A Tiéd a mérték. Élj vele! címmel kiadott nyílt levél célja, hogy ezen gondolatok mentén új alapokra helyezze a borfogyasztásról szóló társadalmi gondolkodást.
Az aláírók leszögezik, hogy a „Tiéd a mérték!” nem reklám, hanem társadalmi küldetés, egy közös gondolat, a borkultúra iránt elkötelezett szakemberek, borászok, egészségügyi és társadalmi szereplők nyitott együttműködése.
A bor nem pusztán ital, hanem kultúra, hagyomány, közösségformáló erő. Hiszek abban, hogy a mértékletesség nem lemondás, hanem tudatosság. A Tiéd a mérték! kezdeményezés a józanság, az értékőrzés és a társadalmi felelősségvállalás közös nevezőjén született
– közölte Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
A levél szerint az aláírók meggyőződése, hogy ezzel az irányváltással hosszú távon nemcsak a borkultúra jövőjét, hanem a fogyasztói tudatosságot is erősíthetik. Bíznak benne, hogy sokan magukévá tesznek majd egy olyan kezdeményezést, amely nem megosztásként, hanem összekötésként született, hogy sokan hisznek abban, hogy a mérték nem korlát, hanem iránytű – egészségben, kultúrában, közösségben.
Egy másik aláíró, Frittmann János borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke azt közölte:
Legyen szó közös étkezésekről, ünnepi alkalmakról, kulturális eseményekről, családi, baráti és üzleti rendezvényekről vagy borkóstolókról, a kulturált és mértékletes borfogyasztás támogatja az egyének társas kapcsolatait, elősegíti a harmonikus kommunikációt és a közös élmények megélését. Az élet sava-borsa az arany középút megtalálása, ahol a túlzás és a hiány között születik meg az igazi egyensúly.
A nyílt levélben kitértek arra is, hogy a bor az ókortól kezdve az emberiség művelődéstörténetének, a hagyományainknak olyan alapvető eleme, amely a gasztronómiával közös tőről fakad, és hatása a művészetek ihletésétől egészen a szakralitásig ér.
A borfogyasztás tradíciója, ha lehet, még szorosabban kötődik a magyar hagyományokhoz és nemzeti örökséghez.
Közösség. Amiért a leginkább hálás vagyok: azok az emberek, akiket a bor révén megismerhettem. A bor számomra egy nyelv, amelyen keresztül könnyű kapcsolatot teremteni, és amelynek annyi barátságot, emléket, beszélgetést köszönhetek. Sok ilyen nyelv van még, de ezt itt Magyarországon mi régóta beszéljük
– mondta Gere Andrea borász, a Pannon Bormíves Céh elnöke.
Dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichoterapeuta, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ő azt mondta: „Akár tetszik, akár nem, a borfogyasztás a hazai kultúra része. Része ünnepeinknek, gasztronómiánknak, kötetlen együttléteknek. A borral való együttélésünk nem alapulhat sem a tiltáson, sem a cinkos félrenézésen. Beszélni kell róla.” Hozzátette, meg kell tanulni a kulturált fogyasztást és mennyiség helyett a minőséget helyezni a központba, illetve ismerni kell a káros következményeket és ezek minimalizálásának lehetőségeit.
