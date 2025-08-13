„Tiéd a mérték!” – nyílt levelet tettek közzé neves borászok, orvosok és közéleti személyiségek

Fontos társadalmi kezdeményezést indítottak el neves borászok, orvosok, diplomaták és közéleti személyiségek a borkultúra erősítése érdekében. Nyílt levelükben a mértékadó személyiségek leszögezik, hogy elutasítandó az az érvelés, amely nem tesz különbséget a kulturált, felelős borfogyasztás és az öncélú alkoholbevitel között. Mint írják, az alkoholizmus rendkívül veszélyes betegség, amelynek azonban egyik legfőbb ellenszere éppen az az edukáció, amely a kulturált borfogyasztás szerves része kell hogy legyen.

Orvosok, borászok, szakértők és közéleti személyiségek közösen nyílt levélben álltak ki a borkultúráért / Fotó: Csikiphoto

A levél szerint a kulcs éppen az, hogy megtaláljuk és megtartsuk azt a mértéket és egyensúlyt, amelyre az életünk minden területén szükségünk van. A Tiéd a mérték. Élj vele! címmel kiadott nyílt levél célja, hogy ezen gondolatok mentén új alapokra helyezze a borfogyasztásról szóló társadalmi gondolkodást.

Kiáltvány a kulturált borfogyasztás érdekében

Az aláírók leszögezik, hogy a „Tiéd a mérték!” nem reklám, hanem társadalmi küldetés, egy közös gondolat, a borkultúra iránt elkötelezett szakemberek, borászok, egészségügyi és társadalmi szereplők nyitott együttműködése.

A bor nem pusztán ital, hanem kultúra, hagyomány, közösségformáló erő. Hiszek abban, hogy a mértékletesség nem lemondás, hanem tudatosság. A Tiéd a mérték! kezdeményezés a józanság, az értékőrzés és a társadalmi felelősségvállalás közös nevezőjén született

– közölte Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

A levél szerint az aláírók meggyőződése, hogy ezzel az irányváltással hosszú távon nemcsak a borkultúra jövőjét, hanem a fogyasztói tudatosságot is erősíthetik. Bíznak benne, hogy sokan magukévá tesznek majd egy olyan kezdeményezést, amely nem megosztásként, hanem összekötésként született, hogy sokan hisznek abban, hogy a mérték nem korlát, hanem iránytű – egészségben, kultúrában, közösségben.

Egy másik aláíró, Frittmann János borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke azt közölte:

Legyen szó közös étkezésekről, ünnepi alkalmakról, kulturális eseményekről, családi, baráti és üzleti rendezvényekről vagy borkóstolókról, a kulturált és mértékletes borfogyasztás támogatja az egyének társas kapcsolatait, elősegíti a harmonikus kommunikációt és a közös élmények megélését. Az élet sava-borsa az arany középút megtalálása, ahol a túlzás és a hiány között születik meg az igazi egyensúly.

A nyílt levélben kitértek arra is, hogy a bor az ókortól kezdve az emberiség művelődéstörténetének, a hagyományainknak olyan alapvető eleme, amely a gasztronómiával közös tőről fakad, és hatása a művészetek ihletésétől egészen a szakralitásig ér.