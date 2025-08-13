Fontos bejelentés: tízezreket kapnak a kezdéshez a fiatalok

Több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban, amely augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik; az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok belépését a munkaerőpiacra – jelentette be szerdán a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

Varga-Bajusz Veronika: több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban / Fotó: Lakatos Péter / MTI

A tárca közleménye szerint 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult, az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amelyet tanulmányaik előrehaladtával, a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel. Ez akár 169 ezer forintot is jelenthet havonta – írták.

A KIM szerint ezért fontos a pályakezdési juttatás

„A megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás is, amely szintén jobb teljesítményre ösztönöz, de egyben a munkaerőpiaci kezdést is támogatja. A tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak” – nyilatkozta a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika hozzátette, hogy idén több mint 38 ezer fiatal részesül a támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben. A pályakezdési juttatást egészítheti ki a 4 millió forint szabadon felhasználható munkáshitel, amely a 17 és 25 év közötti fiatalokat segíti.