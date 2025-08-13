Hiába a rekordmagas vámbevétel, gyorsan nő az amerikai költségvetési hiány

Júliusban 19 százalékkal, 47 milliárd dollárral nőtt az egy évvel korábbihoz képest az amerikai költségvetési hiány a magas vámbevételek ellenére, és elérte a 291 milliárd dollárt a washingtoni pénzügyminisztérium kimutatása szerint. (Egy amerikai dollár 338,3 forint.) A tárca szerint a kiadások növekedését részben a 37 ezermilliárd dollárt meghaladó államadósság egyre növekvő kamatterhe és a szociális támogatások 2,5 százalékos emelése okozza.

Megállás nélkül emelkedik az amerikai költségvetési hiány / Fotó: Andrew Harrer / Bloomberg

Az államháztartás bevételei a múlt hónapban csak két százalékkal, nyolc milliárd dollárral nőttek, elérve a 338 milliárd dollárt, míg a kiadások tíz százalékkal, vagyis 56 milliárd dollárral ugrottak meg, elérve a 630 milliárd dollárt, ami rekord magas havi összeg.

Hiába emelkedett az egy évvel korábbihoz képest 273 százalékkal, 21 milliárd dollárra a júliusi vámbevétel, a különbséget nem ellensúlyozta. Az egész világra kivetett importtarifákból az év első hónapjában összesen 135,7 milliárd dollár folyt be.

Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy

a növekvő vámbevételek miatt a legfelső bíróságnak nehéz lesz elmeszelni Donald Trump elnök tarifáit,

ha a perek a testület előtt végződnek, amelyet szakértők biztosra vesznek.

Ken Matheny, a Yale Egyetem Költségvetési Laboratóriumának makrogazdasági igazgatója szerint nem világos, hogy a befolyt összeg mennyivel fog tovább növekedni, de a tarifák és az áruk importértékének hányadosaként mért alkalmazott vámtétel még mindig tíz százalék körül van, ami alacsonyabb a legutóbbi bejelentések alapján számított jelenlegi átlagos vámnál, amely körülbelül 18 százalék.

Folyamatosan nő a költségvetési hiány

A költségvetési hiány lehet az amerikai gazdaság Achilles-sarka. A Reuters tudósítása szerint már elérte az 1629 milliárd dollárt , ami a GDP hét százaléka. Ez 112 milliárd dolláros növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A bevételek a költségvetési év kezdete óta hat százalékkal, 262 milliárd dollárral nőttek, elérve a 4347 milliárd dollárt, ami rekord magas összeg 10 hónapos időszak alatt.