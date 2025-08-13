Hiába a rekordmagas vámbevétel, gyorsan nő az amerikai költségvetési hiány

Júliusban 19 százalékkal, 47 milliárd dollárral nőtt az egy évvel korábbihoz képest az amerikai költségvetési hiány a magas vámbevételek ellenére, és elérte a 291 milliárd dollárt a washingtoni pénzügyminisztérium kimutatása szerint. (Egy amerikai dollár 338,3 forint.) A tárca szerint a kiadások növekedését részben a 37 ezermilliárd dollárt meghaladó államadósság egyre növekvő kamatterhe és a szociális támogatások 2,5 százalékos emelése okozza.
Az államháztartás bevételei a múlt hónapban csak két százalékkal, nyolc milliárd dollárral nőttek, elérve a 338 milliárd dollárt, míg a kiadások tíz százalékkal, vagyis 56 milliárd dollárral ugrottak meg, elérve a 630 milliárd dollárt, ami rekord magas havi összeg.
Hiába emelkedett az egy évvel korábbihoz képest 273 százalékkal, 21 milliárd dollárra a júliusi vámbevétel, a különbséget nem ellensúlyozta. Az egész világra kivetett importtarifákból az év első hónapjában összesen 135,7 milliárd dollár folyt be.
Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy
a növekvő vámbevételek miatt a legfelső bíróságnak nehéz lesz elmeszelni Donald Trump elnök tarifáit,
ha a perek a testület előtt végződnek, amelyet szakértők biztosra vesznek.
Ken Matheny, a Yale Egyetem Költségvetési Laboratóriumának makrogazdasági igazgatója szerint nem világos, hogy a befolyt összeg mennyivel fog tovább növekedni, de a tarifák és az áruk importértékének hányadosaként mért alkalmazott vámtétel még mindig tíz százalék körül van, ami alacsonyabb a legutóbbi bejelentések alapján számított jelenlegi átlagos vámnál, amely körülbelül 18 százalék.
A költségvetési hiány lehet az amerikai gazdaság Achilles-sarka. A Reuters tudósítása szerint már elérte az 1629 milliárd dollárt , ami a GDP hét százaléka. Ez 112 milliárd dolláros növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A bevételek a költségvetési év kezdete óta hat százalékkal, 262 milliárd dollárral nőttek, elérve a 4347 milliárd dollárt, ami rekord magas összeg 10 hónapos időszak alatt.
Csúcsot döntöttek a kiadások is, amelyek hét százalékkal, 374 milliárd dollárral, 5975 milliárd dollárra ugrottak.
Az év eleje óta beszedett vámokat több mint felemésztette a kormányzati egészségügyi programok, köztük
költségeinek tíz százalék, 141 milliárd dolláros emelkedése, amely így 1557 milliárd dollárra nőtt.
A nyugdíj a legnagyobb egyedi kiadási tétel,
az erre kifizetett összeg kilenc százalékkal, vagyis 108 milliárd dollárral nőtt a 2025-ös pénzügyi év első 10 hónapjában, és elérte az 1368 milliárd dollárt.
Az államadósság terhei is tovább nőttek, és a 10 hónapos időszakban meghaladták az 1010 milliárd dollárt, ami hat százalékos, vagyis 57 milliárd dolláros növekedést jelent az előző évhez képest, a kissé magasabb kamatlábak és a megnövekedett adósságszint miatt.
A második világháború óta nem volt ilyen rossz a helyzet. A Kongresszusi Költségvetési Hivatal szerint az Egyesült Államok GDP-hez viszonyított adóssága 2029-re eléri a 107 százalékot, majd 2055-re 156 százalékra emelkedik.
