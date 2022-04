A 200 éve alapított John Deere, mezőgazdasági munkagépeket forgalmazó amerikai multinacionális vállalat nagyot ment idén a mesterséges intelligencia piacon, és a tervek szerint az elkövetkezendő tizenöt évben teljesen át is állnak az AI technológiára. A traktorokat gyártó Deere & Company cég az Egyesült Államok top 100 vállalata közt van, és olyan hírességgel reklámozza magát, mint George Clooney vagy Ashton Kutcher, akik eljátszották a traktorvezető farmert.

A John Deere zöldtraktorok már most piacvezetőek

– írja a The Next Web techportál. Azt is megjegyezve, ez annak köszönhető, hogy ők idejekorán, már évtizedekkel ezelőtt elkezdtek befektetni az automatizálás és a robotika fejlesztésébe, például már a kilencvenes évek elején foglalkoztak távvezérléssel.

A John Deere napjainkban már tűpontos GPS-rendszerrel és intelligens berendezéssel rendelkezik, bizonyos járművek képesek az önvezetésre is.

A zöldtraktorok jelentősen megkönnyítik a talajművelést, a gyomirtást és a permetezést is, főleg amikor több ezer hektáron van erre szükség, ahol nagyon költséges lenne a munkaerő biztosítása. A kukoricatermesztő gazdák például mindig nehezen találnak elég dolgozót a betakarítási feladatokra.

A jellegzetes zöld-sárga színű, hagyományos traktorok Magyarországon is népszerűek, megbízhatóságuk miatt még a használt John Deer gépekre is van kereslet.