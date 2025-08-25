Napelem: eddig lett egyre olcsóbb, de hirtelen szakadhat vége, Kínában földindulás készül

Aki napelem telepítését fontolgatja, érdemes figyelnie a kínai híreket: borzasztóan kiszámíthatatlanná vált, hogyan fognak változni az árak ezen a piacon, amelyen hatalmas a kínai gyártók súlya. A kínai vállalatok jelenleg sebeiket nyalogatják, hatalmas nyereségük idén veszteségbe fordult. A szektorban akkora feszültségek jelentkeztek, hogy semmi sem kizárt: a napelemek akár még olcsóbbá is válhatnak, de egy hirtelen nagy drágulás sem lehetetlen.

Napelemek: ontják a világpiacra a szorgos kínaiak, de ebből akár túltermelési válság is kialakulhat / Fotó: Imaginechina via AFP

Idén új fejlemény a Donald Trump hatalomra lépésével felizzott vámháború, de a problémák már korábban kezdődtek.

Napelemek: egyre olcsóbbak lettek, de egyirányú-e ez az utca?

Ismert örömteli folyamat a napelemek magyar piacán is, hogy a 2020-as években drámaian csökkent a napelemek ára, miközben hatalmas kínai gyártók öntötték a terméket a világpiacra. Különösen 2023 végén és 2024 elején gyorsult fel a folyamat, a napelemmodulok ára az azonnali piacon 2022-höz képest közel 50 százalákkal esett. Ez a trend 2024-ben is folytatódott, és 2025 tavaszára történelmi mélypontra süllyedt.

Ha napelemeket telepítenénk, de minél olcsóbban, várjunk még? Vagy ha várunk, a pénztárcánk bánja? Immár nem egyszerű a válasz. Semmiképp sem érdemes azt gondolni, hogy ez egy egyirányú utca, a világ és a technológia fejlődik, a napelem egyre olcsóbb lesz. Lássuk, miért.

Ránézésre úgy tűnik, tovább robog a szekér. Kína ráver a korábban zöldforradalmára, most haderőépítési terveire büszke Európára, az év első felében 212,2 gigawattnyi napenergia-kapacitást helyezett üzembe, ami duplázásnál is nagyobb növekedés 2024 első feléhez képest. Ezzel már 1,1 terawatt a teljes kapacitás a kontinensnyi országban, a 2020-ban rendelkezésre álló négyszerese.

A hét vezető napelemgyártó azonban összességében már tavaly nettó veszteséget mutatott ki. A nagy vágtában túlberuházták magukat a tényleges kereslethez képest, és aluláraztak.

Pénteken a Sanghajban jegyzett Tongwei vállalat jelentette be eredményeit az első fél évre – amikor, mint láttuk, irgalmatlanul pörgött az üzlet –, és a nettó vesztesége 4,96 milliárd jüanra (235 milliárd forintra) szökött fel a 2024. első félévi 3,13 milliárd jüanról.

A Trina Solart nevű gyártó 2,92 milliárd jüan veszteséget mutatott ki, pedig egy éve még 526 milliós profitnál tartott.

A napenergia-projektek gyors terjedése ellenére az évekig tartó agresszív beruházások túlkapacitást eredményeztek, ami lenyomta az árakat az egész ellátási láncban – a poliszilíciumtól a kész modulokig. Az alacsonyabb bevételek mellett a vállalatok kénytelenek voltak leírni a készletek és más eszközök értékét is.

A kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanság súlyos nyomása alatt az iparági lánc árai folyamatosan zuhantak, így a fotovoltaikus iparág egésze továbbra is veszteségekbe ragadt

– írta pénzügyi jelentésében a Longi Green Energy Technology, hiába csökkentette veszteségét 2,57 milliárd jüanra kisebb értékvesztési leírások segítségével 5,24 milliárdról.