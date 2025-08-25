Ukrajna elérte a legnagyobb háborús sikerét Oroszország ellen: akkora csapást mért Putyinra, hogy ő sem tudta kivédeni – van, ahol már nincs benzin

Az Oroszország távol-keleti részén lévő Kuril-szigeteken leállították az AI-92 benzin értékesítését a lakosságnak. A hatóságok bejelentették, hogy a napokban új benzin szállítmányt rakodnak ki, így nem várható hosszabb távú fennakadás az alig több mint 20 ezer lakosú szigetcsoporton.

Benzinhiány alakult ki a Kuril-szigeteken / Fotó: AFP

Érdemes megemlíteni, hogy benzinhiány van Oroszországban: az üzemanyagárak jelentősen nőttek, és több régióban is hiány alakult ki a finomítókat ért ukrán dróntalálatok következtében. A helyzetet tovább nehezíti, hogy nyáron a legnagyobb a szezonális kereslet az üzemanyag iránt az országban.

A legnépszerűbb orosz benzinfajta, az európai 95-ösnek megfelelő A95 ára a szentpétervári árutőzsdén elérte a tonnánkénti 82 300 rubelt, ami 55 százalékos emelkedés az év elejéhez, és 8 százalékos augusztus elejéhez képest. Ukrajna állítja: július eleje óta legalább négy jelentős orosz finomítóra mért csapást, és ezek a támadások egyre gyakoribbak az utóbbi hónapokban.

A legutóbbi csütörtökön érte az ország déli részén lévő novosahtyinszki létesítményt, ahol évente mintegy ötmillió tonna kőolajat dolgoznak fel, amelynek a többsége általában exportra kerül. Ugyan tavaly is több hasonló támadás történt, a károkat viszonylag gyorsan helyreállították. Most viszont az ukránok egyes létesítmények helyett

egyszerre támadják egy-egy régió valamennyi finomítóját.

Becslések szerint az orosz feldolgozókapacitás legalább 10 százalékában okoztak az ukránok fennakadásokat. A helyzetet tovább bonyolítják az ukrán támadások az orosz vasúti infrastruktúra ellen Oroszország központi részén, ami évtizedek óta nem tapasztalt, gyakori késésekhez és a teherszállítás fennakadásához vezet.

A hatóságok a válság kezelésére július 28-án exporttilalmat vezettek be, de piaci szereplők úgy vélik, ez nem elég. Ugyan augusztusban a lépésnek köszönhetően 150 ezer tonnával több üzemanyag került a hazai piacra, az áremelkedést nem akadályozta meg, és nem elégíti ki a keresletet, hiszen most van a betakarítás időszaka is.

Nőttek az árak

Az üzemanyag ára a kutakon tavalyhoz képest 9, januárhoz képest több mint 5 százalékkal emelkedett, ami meghaladja az infláció ütemét. Az áremelkedés és a hiány mértéke régiónként változik, és annál akutabb, minél messzebb van a terület az ország központjától, például a Krím félszigeten is elfogyott az A95-ös benzin.