Elon Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI hétfőn keresetet nyújtott be az Apple és az OpenAI ellen, azzal vádolva őket, hogy összehangoltan akadályozzák a mesterséges intelligencia területén feltörekvő riválisokat. A keresetet az Egyesült Államok texasi szövetségi bíróságán nyújtották be.

Elon Musknak elege lett: beperelte az Apple-t és az OpenAI-t – versenyellenes összejátszással vádolja őket / Fotó: AFP

A beadvány szerint az Apple és az OpenAI összejátszottak, hogy fenntartsák monopóliumukat a okostelefonok és a generatív mesterséges intelligencia piacán. Musk cége azt állítja: az Apple szándékosan háttérbe szorítja az olyan szuperappokat és chatbotokat, mint az xAI Grok nevű fejlesztése, miközben előnyben részesíti az OpenAI termékeit azzal, hogy a ChatGPT-t közvetlenül integrálta saját készülékeibe.

Az Apple kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy megvédje okostelefonos monopóliumát, és ehhez összefogott azzal a céggel, amelynek a legnagyobb érdeke a verseny és az innováció elfojtása: az OpenAI-jal

– áll a keresetben. Az OpenAI szóvivője szerint Musk újabb beadványa „beleillik abba a zaklatási mintába”, melyet a milliárdos korábban is folytatott a céggel szemben. Az Apple egyelőre nem reagált a vádakra.

Musk 2023-ban alapította meg az xAI-t, hogy versenybe szálljon az OpenAI és más vezető chatbot-fejlesztők ellen. A milliárdos a hónap elején már nyíltan kilátásba helyezte az Apple elleni pert, „egyértelmű trösztellenes jogsértésnek” nevezve a cég gyakorlatát.

A két technológiai vezető közötti konfliktus nem új keletű: Musk és Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója 2015-ben együtt alapították a céget, de Musk 2018-ban távozott az irányításból. Tavaly Musk már beperelte az OpenAI-t, mert szerinte a vállalat eltért eredeti küldetésétől, és inkább a kereskedelmi hasznot helyezte előtérbe az emberiség érdekével szemben.

Az OpenAI viszont azzal vádolta Muskot, hogy pereskedései, nyilvános támadásai és egy 97,4 milliárd dolláros „álfelvásárlási ajánlat” is csak alá akarta ásni a cég üzleti kapcsolatait.

A vita a nyilvánosság előtt is zajlik: amikor Musk az App Store torzításairól posztolt a saját közösségi platformján, az X-en, több felhasználó a Community Notes funkcióban jelezte, hogy más chatbotok – például a DeepSeek és a Perplexity – is vezették már a ranglistát, miután az Apple és az OpenAI bejelentette együttműködését.