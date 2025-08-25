Barátság vezeték: az ukrán külügyminiszter adott egy ötletet Magyarországnak

Nem megnyugtató Magyarország kőolajellátásnak helyzete annak ellenére sem, hogy bármelyik pillanattól ismét érkezhet orosz kőolaj Magyarországra a Barátság II. vezetéken. A szállítás újraindulásáról Pavel Szorokin első orosz energiaügyi miniszter-helyettes a múlt pénteken, a szállítás elakadásának napján azt mondta, hogy a megrongált vezeték javítása legalább öt napig eltart, mert a sérülés nagyobb az exportvezetéket ért korábbi támadásokénál. Azok ugyanis rakétával történtek, a mostani, az oroszországi Unecsában működő olajközont elleni augusztus 22-én viszont drónnal. Új hír, hogy Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter szerint akár már ma, hétfőn rendeződhet a koőolaj továbbítása.

Folyamatosan veszélyben van a Barátság vezetéken érkező olaj/Grafika: MTI, VG

Az egész orosz exportrendszernek fájhat

Az unecsai olajközpontba fut be a szibériai olajmezőkről érkező vezetékek többsége. Unecsából négy irányba haladnak tovább:

Északnyugatra, Fehéroroszországon át az orosz Primorszk kikötő felé

Északnyugatra, de délebbre, a Baltikumba

És nyugatra, Európa felé.

E nyugat-európai vezeték Unecsától több száz kilométerrel nyugatra, fehérorosz területen, Mozir városánál ágazik ketté a Barátság I. és Barátság II. vezetékre.

A Barátság I. Lengyelországon vezet keresztül Németország felé, a Barátság II pedig Szlovákiába, onnan Magyarországra jut. Tehát, bár szigorúan véve nem a Barátság II. sérült meg, hanem az azt tápláló, jóval távolabbi cső. Az áldozata mégis elsősorban Magyarország és Szlovákia, ahogyan az a hírekben is elhangzik. Mint az orosz Oilcapital rámutat: „Ukrajna a csővezetéknek csak azon szakaszait támadja, amelyek Magyarországra és Szlovákiába szállítják az olajat. Az északi ágat nem érte támadás". Ha valóban így van, akkor a drónnal még több vezetékkel rendelkező olajközponton belül is nagyon pontosan kellett célba találni. Piaci forrásból azonban arra hívták fel kapunk figyelmét, hogy amennyiben valóban csak Magyarországot és Szlovákiát akarták volna elvágni az orosz olajtól, akkor vagy a fehérorszországi Mozirnál tehették volna meg. (Csakhogy az már egy Fehéroroszország elleni támadás lett volna.) Esélyes, hogy az unecsai támadás célja szélesebb körű lehetett: az egész orosz olajexportban akartak zavart okozni.