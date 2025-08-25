Hivatalos: szenzációs üzletet kötött Svédország, a világ legjobb Gripen-vadászgépeit adták el – Magyarország nélkül ez nem sikerült volna

Thaiföld négy Gripen Jas-39 E/F típusú vadászgépet vásárol a svéd Saab vállalattól 5,3 milliárd svéd korona (190,56 milliárd forint) értékben – jelentette be a cég. A vadászgépek 2025 és 2030 közötti leszállításáról szóló szerződést Punpakdí Pattanakul, a thaiföldi légierő vezérkari főnökének svédországi látogatásán írták alá – írja az MTI.

Gripen Jas-39 E vadászgép repül a Balti-tengeren fekvő Gotland sziget felett / Fotó: TT News Agency via AFP

A Saab emellett egy olyan ipari ellentételezésről szóló megállapodást is aláírt a thaiföldi hadsereggel, amely az ipari együttműködésen túl jelentős védelmi technológiák átadását irányozza elő. A thaiföldi légierő júniusban jelentette be azt a szándékát, hogy Gripen vadászgépek vásárlása révén cseréli le az 1980-as években beszerzett amerikai F-16 A/B típusú vadászgépeit.

A svéd parlament ezután hatalmazta fel a kormányt arra, hogy megállapodásokat kössön Thaifölddel legfeljebb 12 Gripen Jas-39 E/F típusú vadászgép eladásáról. Thaiföld jelenleg 11 régebbi Gripen, valamint több tucat F-16-os vadászrepülőgépet üzemeltet.

A Gripen vadászgépek fontos szerepet töltenek be a magyar légierőben

A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas-39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A magyarországi üzlet a Saabnak fordulópontnak és mérföldkőnek számított, mivel NATO-tagországként hazánk bizonyítékot szolgáltatott a világnak, hogy a Gripen kiválóan helytáll a versenytársaival szemben.

A Budapesti üzletkötés ráadásul további dollármilliárdos értékesítések előtt nyitotta meg az utat. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú JAS 39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött. A négy új gép 2025-ben és 2026-ban érkezik hazánkba.

A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll. Emellett augusztustól negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel.