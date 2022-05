A Netflix közölte az alkalmazottaival, hogy év végéig bevezetésre kerül az alacsonyabb díjú előfizetéses szolszolgáltatásuk, azonban a platformon egyúttal megjelennek a hirdetések is – írta meg a The New York Times.

A streamingóriás vezérigazgatója, Reed Hastings áprilisban kijelentette, hogy a vállalat kész reklámokkal bővíteni a szolgáltatást, sokkolva ezzel a média és a reklámipart is, hiszen Hastings évekig nem volt hajlandó hirdetéseket megjelentetni a platformon. A lap által megszerzett a cég belsős levelezésnek tartalma szerint

a korábban felvetett egy–két év helyett már 2022 utolsó három hónapjának valamelyikében megjelenhetnek az olcsóbb előfizetési modellben a reklámok.

Fotó: MYRIAM TIRLER / AFP

A The New York Times cikkének a megjelenése után a Netflix részvényeinek értéke egy százalékkal csökkentettek.

Akik követték a Netflixet, azok tudják, hogy ellenzem a reklámozás rendszerét, azonban nagy rajongója vagyok az előfizetési modell egyszerűségének. Viszont még ennél is jobban hiszek a fogyasztói igényekben

– fogalmazott a vezérigazgató, aki hozzátette, hogy lehetővé kell tenni, hogy akik

alacsonyabb áron vennék igénybe a szolgáltatást és reklámtűrőek, azok kapják meg amit akarnak.

A kiszivárgott információk szerint a márciusban bejelentett új, Chilében, Costa Ricán és Peruban tesztelt fizetős jelszómegosztást is kiterjeszthetik a közeljövőben.

A szigorításnak a lényege, hogy egy jelképes összegért (körülbelül 1000 forintért havonta) cserébe az előfizetők létrehozhatnak egy saját, jelszóval ellátott profilt azoknak az ismerőseiknek, akikkel nem egy háztartásban élnek.

A Netflix döntése példátlan az iparágon belül, eddig egyetlen másik streamingszolgáltató sem lépett meg hasonlót.

A Netflix állítja, hogy mára telített lett a streamingszolgáltatások piaca, igaz a koronavírus-járvány kitörése fellendítette a platform előfizetéseit, azonban a korlátozások globális feloldásával a fogyasztási szokások visszarendeződtek, amely megmutatkozott a streamingóriás eredményein is. A múlt hónapban a részvényeinek árfolyama meredeken zuhant, miután a Netflix több mint egy évtizede első negyedéves előfizetői veszteségéről számolt be.

A vállalat 200 ezer előfizető veszített el az első negyedévben, és további 2 millió távozására számít az idei évben. A cég tavaly novemberben még 308 milliárd dollárt ért, azóta viszont 100 milliárd dolláros szintig csökkent az értéke.

Megszorítást is bejelentett már a Netflix: két éve még 100 millió dolláros üzletet kötött Harry herceg és Meghan Markle által alapított céggel, hogy gyártson tartalmakat a platformra, azonban több projekttel együtt ezt is leállította.

A cég rossz eredménye mögött nemcsak a szolgáltatások közötti verseny húzódik meg, hanem az orosz–ukrán háború is rengeteg előfizető elvesztésével járt. Oroszországból és Ukrajnából együtt közel 700 ezer előfizetőt veszíthetett a Netflix az idén. A háború miatt elvesztett ügyfeleket kompenzálta ugyan, hogy az ázsiai piacokon növekedni tudott az előfizetők száma, de az Egyesült Államokban és Európában csökkenő érdeklődést már nem tudta pozitív irányba fordítani.