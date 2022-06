A MindGeek két vezetője nem sokkal az után távozott a cég éléről, hogy a The New Yorker megrázó cikket közölt a vállalat tartalom moderációs rendszerében lévő hiányosságokról. A cikk szerint az oldal nem szűrte a felületéről a kiskorúakat ábrázoló tartalmakat és azokat a felvételeket, amiken olyan személyek szerepelnek, akik nem egyeztek bele a videókon látható tevékenységekbe.

A The New Yorker cikke után a cég szóvivője úgy nyilatkozott a Variety-nek, hogy a MindGeek az év eleje óta tervezte a vezetőváltást. Arról is beszélt, hogy Antoon és Tassillo továbbra is a társaság részvényesei maradnak. A MindGeek jelenleg is keresi a pótlásukat. A vállalat nem válaszolt a The Verge megkeresésére.

A Pornhub-ot régóta támadják, amiért kiskorúakról és szexuális zaklatások áldozatairól tárolnak videókat a felületükön.

Ezzel együtt azt is beszélik, hogy olyan felvételek is megtalálhatók az oldalon, amik közzétételéhez a rajtuk szereplők nem egyeztek bele. Ez szembe megy a portál működési politikájával, ami papíron nem engedné meg ilyen tartalmak megjelenését. A The New Yorker cikkében olyan nőket is megszólaltatott, akik még akkor kerültek fel a Pornhub-ra, amikor kiskorúak voltak. Az érintettek beszéltek arról is, hogy mennyire nehéz eltávolíttatani azokat a videókat, amik egyszer felkerültek az oldalra.

Fotó: Romain Longieras / Hans Lucas via AFP

Ezzel kapcsolatban a The Verge az év elején publikált egy cikket, amiben a Pornhub egy korábbi moderátorát szólaltatták meg. Elmondta, hogy a vállalati politikát sértő videók eltávolítása rendkívül nehéz az internetről, mivel ha törlik is őket, újra és újra előkerülnek. A pornóoldal ellen ezzel kapcsolatban egy csoportos keresetet is benyújtottak a bíróságon. A vád szerint a portál nem tett meg mindent azért, hogy fellépjen a felületén a nem beleegyező alanyokról készült videók ellen.

2020-ban már kitört egy botrány hasonló vádak miatt. Akkor a The New York Times írt megrázó cikket a témában, ami után a Pornhub elkezdte eltávolítani a nem ellenőrzött felhasználók által közzétett tartalmakat. Sokan már akkor is azt hangoztatták, hogy ez nem fogja megoldani a problémát, és a The New Yorker új jelentése alapján továbbra is fennállnak a pornóipart behálózó problémák.

A MindGeek szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy fellépjenek a tiltott tartalmak ellen. Elmondták, hogy egy videót sem hoznak nyilvánosságra anélkül, hogy alá ne vetették volna előzetesen emberi és automatizált moderálásnak. Ezzel együtt a felhasználóknak arra is van lehetőségük, hogy megjelöljenek problémásnak tűnő tartalmakat, amik így addig le vannak tiltva, ameddig a cég el nem végzi rajta a felülvizsgálatot. A 2020-as botrány után a MindGeek előírta a felhasználóinak, hogy hitelesített, államilag kibocsátott személyazonosító okmányt is töltsenek fel a tartalmaik feltöltéséhez.

A MindGeek két pornó oldala, a Pornhub és a YouPorn látogatószáma együttesen napi 150 millió főre tehető.