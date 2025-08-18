Deviza
EUR/HUF395.57 +0.08% USD/HUF338.64 +0.3% GBP/HUF458.51 +0.18% CHF/HUF419.46 +0.21% PLN/HUF93.04 +0.26% RON/HUF78.17 +0.17% CZK/HUF16.17 +0.13% EUR/HUF395.57 +0.08% USD/HUF338.64 +0.3% GBP/HUF458.51 +0.18% CHF/HUF419.46 +0.21% PLN/HUF93.04 +0.26% RON/HUF78.17 +0.17% CZK/HUF16.17 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,172.51 +0.02% MTELEKOM1,926 +0.42% MOL2,994 +0.6% OTP30,580 -0.29% RICHTER10,520 +0.1% OPUS583 -0.17% ANY8,120 0% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,300 0% BUMIX9,259.37 -0.26% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,225.94 -0.18% BUX105,172.51 +0.02% MTELEKOM1,926 +0.42% MOL2,994 +0.6% OTP30,580 -0.29% RICHTER10,520 +0.1% OPUS583 -0.17% ANY8,120 0% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,300 0% BUMIX9,259.37 -0.26% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,225.94 -0.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Thomas Cook
turizmus
Budapest
Magyarország
városlátogatás

Magyarország hatalmas elismerést kapott: csak egyetlen állam előzi meg Európában – rengetegen akarnak idejönni

Magyarország a második helyre került abban a rangsorban, amelyet egy közismert online utazási iroda készített. Ebben az európai országokat vetették össze, amelyek rengeteg látnivalót és egyéb élményt kínáló városait nyáron is érdemes felkeresni. Az első helyezett egy olyan ország lett, ami sokak számára talán meglepő.
Világgazdaság
2025.08.18, 12:02
Frissítve: 2025.08.18, 12:13

Sokaknak a nyári vakáció hallatán valószínűleg a homokos strandok és a nyugodt, türkizkék vizű tengerpartok jutnak az eszébe. Azonban nyáron is kellemes kikapcsolódást ígérhetnek a városlátogatások – írja az Origo.

zászló, Parlament, Országgyűlés, városlátogatás
A nyári városlátogatások második legnépszerűbb célpontja Magyarország, olyan kedvelt városokkal, mint Budapest / Fotó: AFP

A Thomas Cook online utazási iroda összegyűjtötte azokat az országokat, illetve városokat, amelyekben a legtöbb szállást foglalják le a nyári időszakban. 

A nyári városlátogatások legnépszerűbb helyszínei 

Az első Lengyelország, ahol a foglalások 17 százalékát regisztrálták – emeli ki a Time Out magazin. Második legnagyobb városa, Krakkó, amelynek épületei a román, a gótikus és a modern építészet nyomait viselik magukon, emellett az UNESCO-világörökség részét képező óvárosával és a második világháborúhoz kapcsolódó történelmi örökségével rengeteg látnivalót kínál.

Hosszabb sétát lehet tenni a Visztula folyó mentén, amelynek során felkereshetjük a Wawel-kastélyt (amely egykor a lengyel királyi családnak adott otthont), és mára az ország egyik legismertebb művészeti múzeumává vált. Ezután ellátogathatunk a Krakkói Kortárs Művészeti Múzeumba (MOCAK), amely tehetséges lengyel és nemzetközi művészek alkotásainak ad otthont. 

A történelem iránt különösen érdeklődők ellátogathatnak az Auschwitz-Birkenau emlékműhöz, valamint a Krakkó főtere (Európa legnagyobb középkori tere) alatt található Rynek föld alatti múzeumba, ahol a város történelméről lehet megtekinteni érdekes tárlatokat.

Magyarország a ranglistán szorosan a második helyen áll 13 százalékos foglaltsági mutatóval. 

A Time Out a legvonzóbb úti célok közül kiemeli többek között Budapestet, amely modern szállodákkal, tetőtéri bárokkal és termálfürdőkkel büszkélkedhet – ezek a kikapcsolódási lehetőségek tökéletes alternatívát jelentenek a tengerparti nyaralásokkal szemben. 

Ide kattintva megtekintheti, hogy melyek a legnépszerűbb úti célok a nyári városlátogatásokhoz a Thomas Cook szerint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu