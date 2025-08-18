Gázár Európában: ennyit számít, hogy karnyújtásnyira van a béke – Magyarország rengeteget nyerhet

A hét végi Trump–Putyin-találkozó után, de még az amerikai elnök és ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij megbeszélése előtt az európai földgázárak az idei mélypontjukra süllyedtek a holland TTF-gáztőzsdén hétfőn.

Az európai gázárak akár tovább is eshetnek / Fotó: Mediaworks

Az európai gázárak már a múlt héten is estek

Az európai gázárak már a múlt héten esésbe kezdtek a Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai egyeztetése előtt, és a gázárak tovább süllyedtek hétfőn is, megközelítve a megawattóránkénti 30 euró körüli szintet, ami a legalacsonyabb idén, bár még mindig magasabb a koronavírus-járványt megelőző szintnél. Az orosz energiahordozók visszatérése a világpiacra és különösen

az orosz vezetékes szállítások növekedése Európa felé növelheti a kínálatot a kontinensen, ahol az árak csökkenését az európai gáztárolók közel 75 százalékos töltöttségi szintje is segíti.

Mire jut Trump az európai vezetőkkel?

Trump hétfőn Zelenszkij mellett egy sor európai vezetővel is találkozik, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Mark Rutte NATO-főtitkárral, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárásának lehetőségét. Azt ugyanakkor

egyelőre nem tudni, hogy Trump és Putyin miben állapodtak meg Alaszkában, és ez elfogadható-e az európai vezetők és az ukránok számára.

A Bloomberg összefoglalója szerint a földgáz ellátását időközben jelentősen diverzifikáló Európába a kereskedők szerint visszatérhet némi orosz kínálat. Szakértők szerint különösen az amerikai biztonsági garanciák és azok orosz elfogadása hozhat fordulópontot a háború lezárását célzó törekvésekben, ám a helyzet nagyon bizonytalan, és egyelőre nincs annak jele, hogy az alaszkai csúcstalálkozó lényegesen változtatna az európai kínálaton.

Ha Trump és Zelenszkij találkozója sikerrel jár, és egy újabb lépéssel közelebb kerülünk az ukrajnai háború lezárásához, akkor az európai gázárak tovább csökkenhetnek.

Magyarország is sokat nyerhet a békén

Bár a háború lezárása az áram- és a földgázszektorban is fontos, hazánk számára a kőolajbeszerzésekben okozhat különösen nagy megnyugvást, hiszen garantálná, hogy nem éri több támadás a Barátság kőolajvezetéket. A csővezeték kritikus szerepet játszik hazánk energiaellátásában, miközben Ukrajna területén halad keresztül, így a harcok során is megsérülhet, ráadásul pont

a múlt héten Ukrajna még a vezeték egyik fontos oroszországi csomópontja ellen is támadást indított.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Míg a háború eddigi időszakában íratlan szabály volt, hogy egyik fél sem intéz támadást a vezeték ellen, hiszen az oroszok valutához, az ukránok pedig tranzitdíjhoz és finomított termékekhez jutnak általa, ez pont a múlt héten változott meg.