Brutális légisztrájk a világ második legnagyobb országában: ez már háború, napi százezer utas reked a földön – nincs segítségük

Az Air Canada felfüggesztette a légi járatok újraindításának terveit, mert a tízezer utaskísérőt képviselő szakszervezet nem engedelmeskedik a kormánynak, és a tagjai a munkaügyi kérdésekben illetékes bizottság utasítása ellenére nem hajlandók befejezni a sztrájkot és felvenni a munkát. A társaság a munkabeszüntetés miatt már kénytelen volt több mint hétszáz járatot felfüggeszteni, a szakszervezet pedig bírságot és a vezetői börtönbüntetését kockáztatja.

Az Air Canada utaskísérői folytatják a sztrájkot / Fotó: Anadolu via AFP

A Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete (CUPE) szerint azonban a munkaügyi bizottság utasítása alkotmányellenes, és „a légitársaság profitjának védelmét szolgálja”. Az érdekképviselet felkérte az Air Canadát, amely az ország legnagyobb légitársasága, hogy üljön vissza a tárgyalóasztalhoz, hogy „tisztességes megállapodást” kössenek.

A legfrissebb hírek szerint az Air Canada hétfő estig halasztotta el az újraindítási terveket.

A szakszervezet döntése még jobban összezavarta és frusztrálta a repülőtéren várakozó utasokat, akiket a Reuters tudósítása szerint nem segít a légitársaság.

„Magunknak kell megoldanunk a helyzetet, gondoskodnunk magunkról, mivel az Air Canada jelenleg semmilyen segítséget vagy lehetőséget nem kínál” – mondta egy vancouveri utas a hírügynökségnek a torontói Pearson nemzetközi repülőtéren.

Az utasok nem tudják, mikor szállnak fel a gépek / Fotó: NurPhoto via AFP

Egy hazatérni készülő olasz utas érdeklődésére, hogy mikor indulnak végre el a gépek, az Air Canada vasárnap csak annyit közölt, hogy „talán holnap, talán kedden, talán pénteken, talán szombaton – nem tudjuk”.

Bírságot és börtönt kockáztat a szakszervezet

Az utaskísérők szombaton léptek sztrájkba, miután több hónapnyi tárgyalás után zsákutcába jutottak a tárgyalások a kollektív szerződésben felajánlott fizetésről. A sztrájkbejelentés után alig pár órával a Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa máris engedelmeskedett Patty Hajdu munkaügyi miniszter kérésének, és elrendelte a kötelező érvényű választott bírósági eljárást.

A szakszervezet szerint azonban ez az eljárás leveszi a nyomást a légitársaságról.

Az engedetlenséggel azonban az érdekképviselet törvényt sért,

és ez nagyon ritka Kanadában: 1978-ban tette meg a postásszakszervezet, amelyet bírsággal sújtottak, a vezetői pedig börtönbüntetést kaptak a parlament megsértéséért.