Brutális légisztrájk a világ második legnagyobb országában: ez már háború, napi százezer utas reked a földön – nincs segítségük

Az Air Canada felfüggesztette a légi járatok újraindításának terveit, mert a tízezer utaskísérőt képviselő szakszervezet nem engedelmeskedik a kormánynak, és a tagjai a munkaügyi kérdésekben illetékes bizottság utasítása ellenére nem hajlandók befejezni a sztrájkot és felvenni a munkát. A társaság a munkabeszüntetés miatt már kénytelen volt több mint hétszáz járatot felfüggeszteni, a szakszervezet pedig bírságot és a vezetői börtönbüntetését kockáztatja.
A Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete (CUPE) szerint azonban a munkaügyi bizottság utasítása alkotmányellenes, és „a légitársaság profitjának védelmét szolgálja”. Az érdekképviselet felkérte az Air Canadát, amely az ország legnagyobb légitársasága, hogy üljön vissza a tárgyalóasztalhoz, hogy „tisztességes megállapodást” kössenek.
A legfrissebb hírek szerint az Air Canada hétfő estig halasztotta el az újraindítási terveket.
A szakszervezet döntése még jobban összezavarta és frusztrálta a repülőtéren várakozó utasokat, akiket a Reuters tudósítása szerint nem segít a légitársaság.
„Magunknak kell megoldanunk a helyzetet, gondoskodnunk magunkról, mivel az Air Canada jelenleg semmilyen segítséget vagy lehetőséget nem kínál” – mondta egy vancouveri utas a hírügynökségnek a torontói Pearson nemzetközi repülőtéren.
Egy hazatérni készülő olasz utas érdeklődésére, hogy mikor indulnak végre el a gépek, az Air Canada vasárnap csak annyit közölt, hogy „talán holnap, talán kedden, talán pénteken, talán szombaton – nem tudjuk”.
Az utaskísérők szombaton léptek sztrájkba, miután több hónapnyi tárgyalás után zsákutcába jutottak a tárgyalások a kollektív szerződésben felajánlott fizetésről. A sztrájkbejelentés után alig pár órával a Kanadai Munkaügyi Kapcsolatok Tanácsa máris engedelmeskedett Patty Hajdu munkaügyi miniszter kérésének, és elrendelte a kötelező érvényű választott bírósági eljárást.
A szakszervezet szerint azonban ez az eljárás leveszi a nyomást a légitársaságról.
Az engedetlenséggel azonban az érdekképviselet törvényt sért,
és ez nagyon ritka Kanadában: 1978-ban tette meg a postásszakszervezet, amelyet bírsággal sújtottak, a vezetői pedig börtönbüntetést kaptak a parlament megsértéséért.
A kormány legjobb lehetősége most is bírósághoz fordulni, ha a szakszervezet nem hátrál meg. A Mark Carney vezette kisebbségi liberális kabinet emellett megpróbálhat elfogadtatni a törvényhozásban egy munkafelvételt kötelezővé tevő törvényt, ehhez azonban a politikai vetélytársak együttműködés és mindkét ház jóváhagyása szükséges, a törvényhozás viszont szeptember 15-ig nyári szünetet tart.
Az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint a sztrájk naponta mintegy 130 ezer utast érint a nyári csúcsszezonban.
A légitársaság legutolsó ajánlata négy év alatt 38 százalékos emelést tartalmazott,
beleértve a juttatásokat és a nyugdíjakat is, amelynek következtében „a légiutas-kísérők lennének a legjobban fizetettek Kanadában”.
A szakszervezet azonban elutasította az ajánlatot, mondván, hogy az első évben javasolt 8 százalékos emelés az infláció miatt nem elégséges. Kanadában az éves infláció 1,9 százalékos volt júniusban a májusi 1,7 százalék után, a maginfláció viszont 2,7 százalékkal négyhavi csúcsra ugrott 2,5 százalékról.
A sztrájk becslések szerint napi 50-60 millió dolláros kiesést okoz a légitársaságnak. (Egy kanadai dollár 245,4 forint.)
