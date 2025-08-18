Amerika megküldte a selyemzsinórt Indiának: vagy szakít Oroszországgal, vagy fegyver nélkül marad

Az amerikai elnök kereskedelmi tanácsadója, Peter Navarro a Financial Timesban megjelent véleménycikkében felszólította Indiát, hogy hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. Navarro szerint Újdelhi ezzel pénzügyi támogatást nyújt Moszkvának, egyben leszögezte: a világ legnépesebb országa csak akkor válhat az Egyesült Államok stratégiai partnerévé, ha elfordul az orosz energiahordozóktól.
A politikus arról is írt, hogy az Egyesült Államoknak kockázatos lenne fejlett katonai technológiát szállítani Indiának, mivel jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával. A két ázsiai óriás között fagyosak voltak a kapcsolatok, de a vámháború miatt enyhülés figyelhető meg: Narendra Modi indiai miniszterelnök a hónap végén találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Vang Ji kínai külügyminiszter pedig a héten Indiába látogat.
Navarro megjegyzése egy szélesebb körű amerikai kritika része volt: Donald Trump júliusban 100 százalékos vámmal fenyegette meg az orosz olaj vásárlóit, ha Moszkva nem állítja le az ukrajnai hadműveleteket. India a hónap elején megkapta a pótlólagos 25 százalékos vámot, bár ennek hatását csak később lehet felmérni.
Az amerikai felszólítás ellenére 2025 augusztusában India körülbelül napi 2 millió hordó orosz olajat importált, ami több, mint júliusban volt. Sajtóhírek szerint az indiai finomítók elhalaszthatják a moszkvai nyersolaj októberre szóló spot vásárlásokat, miközben egyértelmű kormányzati iránymutatásra várnak.
A piacok egyelőre nem számítanak jelentős zavarokra az orosz kőolajexportban, miután Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kollégájával tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásól. A felek pozitívan értékelték a megbeszélést. Navarro írása után átmenetileg nőtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára, majd csökkenni kezdett, jelenleg 65,8 dollár környékén mozog a kurzus.
A két ország jó kapcsolatai több évtizedes múltra tekintenek vissza, ebből kifolyólag Újdelhi semmilyen büntetőintézkedést nem vezetett be Moszkva ellen, és nem ítélte el Oroszországot, inkább közvetítőként lép fel a konfliktusban. Oroszország kénytelen Ázsiában értékesíteni az energiahordozóit, emiatt India és Kína előszeretettel veszi az engedményekkel értékesített orosz olajat.
India a fekete arany mellett orosz műtrágyát és fegyvereket is nagy mennyiségben importál, például tavaly decemberben egy 125 méter hosszú, 3900 tonnás, orosz építésű hadihajóval gyarapodott az indiai haditengerészet. Oroszország közben az indiai gyógyszerek egyik legfőbb felvevőpiacának számít, és bekerült India öt legnagyobb kereskedelmi partnere közé.
A világ legnépesebb országa a nyugati kritikákra válaszul többször közölte: az orosz szállítmányok vásárlásával biztosítja a stabilitást a globális energiapiacokon, mivel nélkülük a világpiaci ár a duplája lenne. Újdelhi azt is leszögezte, hogy a saját energiaszükségleteit helyezi előtérbe.
Bojkottálnák az amerikai termékeket
Indiában erősödik az amerikai márkákkal szembeni ellenszenv, miután Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre. Narendra Modi miniszterelnök hívei a McDonald’stól és a Coca-Colától kezdve az Amazonon és a Starbuckson át az Apple-ig számos amerikai cég ellen fordulnak, a „Made in India” mozgalmat hirdetve.
