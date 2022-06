Mintegy 340 startupper és 100 befektető, összesen több mint 500 ember vett részt az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures által az ötödik alkalommal megrendezett Regional Startup and Innovation Day (RSID) programjain, amelyek idei fókuszában a fenntarthatóság állt. Ismét személyes részvétellel rendezték meg a közép-európai régió egyik legjelentősebb, kifejezetten fiatal vállalkozóknak szóló networking eseményét, amelyre ezúttal a Visegrádi Csoport 2021-22. évi magyar elnöksége keretében került sor, a V4 országokban lezajlott startup- és befektetői roadshowt követően.

A rendezvény egyik legfontosabb része a Startup and Innovation Award of Hungary díjátadó volt, amelyen ezúttal négy kategóriában hirdettek győztest, és először adták át a Best Impact Startup díjat.

A közel 30 ezer leadott közönségszavazat alapján, a mérhető pozitív társadalmi és környezeti hatást kiváltó startupoknak járó elismerést az akadálymentesség fejlesztésével és a speciális igényű emberek segítésével foglalkozó Access4you érdemelte ki. A legjobb feltörekvő startup díját az ENERGo csapatának szavazta meg a hazai startup ökoszisztéma neves képviselőiből álló 30 tagú zsűri, a legjobb scaleup elismerés a SEON-é lett. A Hiventures által életre hívott Év Alapítója díjat az idén a YawVR-t alapító Szigetlaki Zsolt kapta.

Szintén győztest hirdettek az esemény második felében megrendezett, az idén az energetikai innovációknak szentelt Get in the Ring! startup verseny regionális döntőjén, amelyet az MVM szponzorált.

A regionális versenyen ezúttal egy magyar startup győzedelmeskedett, a Haris Digital.

Alapítója, Perecz Péter felhasználóbarát és költségkímélő termelési folyamatoptimalizáló mobilalkalmazássukkal győzte meg a zsűrit, amiért potenciális finanszírozást és belépőt nyert a 2022-es Global Get in the Ring! döntőre. Szintén nagy érdeklődés övezte az idei Speed Meetinget: az éjszakai idősávban megrendezett, a startupokat lehetséges befektetőkkel összeboronálni hivatott tízperces „gyorstalálkákból” közel 150-re került sor.

Fotó: Hiventures

Nem maradhatott el a Hiventures portfóliójába tartozó startupokból álló szakmai kiállítás sem. Összesen 9 hazai csapat, a YawVR (újgenerációs VR szék), a Platio (napelemes járda), a Timedrips (antigravitációs csap), az SD Robot (katasztrófaelhárító lánctalpas robot) a Paddlemate (evezős sportok számára fejlesztett teljesítménymérő eszköz), a Liza (Étrendkiegészítő és életmódfejlesztő applikáció és gép), az Intech Studio (moduláris midi-panelek), valamint a divatipart képviselő Pinetime és Pelso kapott lehetőséget, hogy bemutassa fejlesztését a nagyközönségnek.

Az MVM, az OTP Bank, a Budapesti Értéktőzsde, a Graphisoft Park és a Szerencsejáték Zrt. támogatásával megrendezett RSID amellett, hogy továbbra is a régió egyik meghatározó startup találkahelye, egyfajta nyitánya is volt a Hiventures hosszú távra szóló, értékteremtő tevékenységének, melynek célja, hogy minél több profitábilis, ugyanakkor fenntarthatóan működő hazai vállalkozás legyen a piacon.