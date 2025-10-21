Rendkívüli: ilyen nincs, a román után a legnagyobb magyar kőolajfinomító is kigyulladt – megszólalt a Mol, videón a százhalombattai tűz

Tűz keletkezett egy százhalombattai vegyi üzemben – tájékoztatta a katasztrófavédelem hétfőn késő este az MTI-t. Közleményük szerint az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem. Bár a közlemény nem nevesítette, a hétfő esti hírfolyamban egyértelműen a százhalombattai finomító, vagyis a Mol tulajdonában álló Dunai Finomítót jelölték meg, mint amely kigyulladt.

Százhalombattai finomító: kigyulladt Magyarország legnagyobb kőolajfinomítója, ég a Mol üzeme / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki. A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a cég létesítményi tűzoltói érkeztek ki.

Százhalombattai finomító: kigyulladt Magyarország legnagyobb kőolajfinomítója

Az esethez

érdi,

törökbálinti,

fővárosi,

szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat,

a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot,

valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet. Szemtanúk arról számoltak be az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről is látszanak a lángok, és füst gomolyog. A Bors egyik helyi olvasója szerint felrobbant a Mol egyik üzeme. "Vörös az ég a lángoktól" – tette hozzá.

A közösségi médiában több videó is megjelent a tűzről, legalábbis ezek a bejegyzek azt állítják, hogy a felvételek Százhalombattán készültek.

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere néhány perccel ezelőtt "a Mol Nyrt. területén bekövetkezett eseményekkel kapcsolatban" az alábbi tájékoztatást adta:

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével, az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát. A lakosságot a rendelkezésünkre álló információkról folyamatosan tájékoztatjuk!

Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról írt, hogy Mathisz Zsolt, a Dunai Finomító igazgatója kér mindenkit, hogy "kíváncsiskodásunkkal ne akadályozzuk az oltási munkálatokat".