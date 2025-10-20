Deviza
EUR/HUF388.8 -0.16% USD/HUF334 0% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.77 +0.08% RON/HUF76.42 -0.16% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF388.8 -0.16% USD/HUF334 0% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.77 +0.08% RON/HUF76.42 -0.16% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,789.82 +0.8% MTELEKOM1,772 -0.78% MOL2,770 +0.95% OTP30,650 +1.06% RICHTER10,350 -0.1% OPUS545 -2.5% ANY7,160 0% AUTOWALLIS160 +1.27% WABERERS5,000 -1.57% BUMIX10,014.22 +1.62% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,228.55 +1.1% BUX103,789.82 +0.8% MTELEKOM1,772 -0.78% MOL2,770 +0.95% OTP30,650 +1.06% RICHTER10,350 -0.1% OPUS545 -2.5% ANY7,160 0% AUTOWALLIS160 +1.27% WABERERS5,000 -1.57% BUMIX10,014.22 +1.62% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,228.55 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetés
parlament
2026
Orbán Viktor
béremelés
bejelentés

Most már biztos: nagy béremelés jön 2026-ban, Orbán Viktor a parlamentben jelentette be – ők fognak jól járni

A miniszterelnök bejelentette, hogy mekkora béremelésre számíthatnak az új stratégiai ágazatokban 2026-ban. Orbán Viktor szerint ez a béremelés akkor is megtörténik, ha nem tudják lezárni az ukrán háborút. A napi étkeztetésre szánt forrás is jelentősen nő a gyermekvédelemben.
VG
2025.10.20, 17:49
Frissítve: 2025.10.20, 18:05

Eredményes a jelenlegi béremelési politika, mivel a bérek sokkal magasabban vannak, mint korábban. A lökésszerű béremelésben két területre nem került még sor: a szociális és a kulturális ágazatra. A 2026-os költségvetésben azonban sor kerül rájuk, az emelés pedig a 10–20 százalékos sávban fog bekövetkezni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésén.

Orbán Viktor nem kertelt: nyíltan elárulta, mekkora béremelésre lehet számítani – „akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik”
Orbán Viktor nem kertelt: nyíltan elárulta, mekkora béremelésre lehet számítani – „akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik” / Fotó: YouTube / OrszággyűlésÉlő

A miniszterelnök Jámbor András, a Párbeszéd képviselőjének kérdésére válaszolt, aki arra emlékeztette Orbán Viktort, hogy egy korábbi vitájukban megígérte, a 2026-os költségvetésbe be fog kerülni a szociális dolgozók béremelése. A képviselő arról is érdeklődött, hogy mekkora lesz a béremelés, hogy mikor fognak hozzájutni az említett dolgozók. 

Orbán Viktor kitért arra, hogy Magyarország régóta küzd a béremelési problémával, de most az emelési stratégia szerint kiválasztanak egy-egy ágazatot, amelyekben nagyobbat emelnek, majd mennek tovább a következő területre – ezt a miniszterelnök lökésszerű emelésnek nevezte. 

A szociális és kulturális ágazat a következő, melyekkel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette:

Tíz és húsz százalék közötti sávban lesz a béremelés. Hogy mire várunk? Békére várunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy sikerül-e az ukrán háborút lezárni, mert ha igen, az teljesen más makrogazdasági környezetet jelent a 2026-os évre, mint a mostani helyzet. De függetlenül a háború lezárásától, ez a béremelés akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég elmondta, az orvosok és a pedagógusok bérének elmúlt években történt rendezése után hamarosan a szociális dolgozók fizetése is emelkedésnek indulhat. Mint ismert, az orvosok bérét 2021-ben emelte jelentősen a kormány, míg a pedagógusok bérének emelése idén januárban kezdődött meg, de a tervek szerint a folyamat jövőre és 2027-ben is folytatódhat.

Újra kell tárgyalni a minimálbér-megállapodást

Szinte biztosan nagyobb lesz 1 százaléknál az eltérés a tavalyi bérmegállapodásban rögzített makrogazdasági értékekben, ezért kötelezően újra kell tárgyalni a minimálbér-megállapodást – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda , a Liga Szakszervezetek vezetője. Hetek óta zajlanak az egyeztetések a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának résztvevői között. Bár a harmadik negyedéves GDP-adatokra még várni kell, az első két negyedév számai alapján már most jól látszik, hogy nem sikerül tartani a tavalyi bérmegállapodást, azaz bizonytalanná vált, hogy mekkora lesz a minimálbér 2026-ban.

Magasabb lesz a gyermekek támogatása is

Jámbor András azt is felhozta, hogy 1500 forint jut a napi étkeztetésre a gyermekvédelemben. Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy az étkeztetésre is magasabb összeget kell biztosítani, ahogy a ruházkodásra és a zsebpénzre is. „A kórházakban egy beteg egy nap 4000 forintot kap étkeztetésre, szerintem az a méltányos, ha a gyerekek is legalább 4000 kapnak a mostani 1500 helyett. Ezt meg is fogjuk tenni – mondta a miniszterelnök.

A ruházkodásra, a zsebpénzre és a sportra is több forrást biztosítanak majd: 

17 milliárd forintot osztanak szét a szociális rendszerben, 

erről a döntés egy héten belül megszületik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu