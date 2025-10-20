Most már biztos: nagy béremelés jön 2026-ban, Orbán Viktor a parlamentben jelentette be – ők fognak jól járni

Eredményes a jelenlegi béremelési politika, mivel a bérek sokkal magasabban vannak, mint korábban. A lökésszerű béremelésben két területre nem került még sor: a szociális és a kulturális ágazatra. A 2026-os költségvetésben azonban sor kerül rájuk, az emelés pedig a 10–20 százalékos sávban fog bekövetkezni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés plenáris ülésén.

A miniszterelnök Jámbor András, a Párbeszéd képviselőjének kérdésére válaszolt, aki arra emlékeztette Orbán Viktort, hogy egy korábbi vitájukban megígérte, a 2026-os költségvetésbe be fog kerülni a szociális dolgozók béremelése. A képviselő arról is érdeklődött, hogy mekkora lesz a béremelés, hogy mikor fognak hozzájutni az említett dolgozók.

Orbán Viktor kitért arra, hogy Magyarország régóta küzd a béremelési problémával, de most az emelési stratégia szerint kiválasztanak egy-egy ágazatot, amelyekben nagyobbat emelnek, majd mennek tovább a következő területre – ezt a miniszterelnök lökésszerű emelésnek nevezte.

A szociális és kulturális ágazat a következő, melyekkel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette:

Tíz és húsz százalék közötti sávban lesz a béremelés. Hogy mire várunk? Békére várunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy sikerül-e az ukrán háborút lezárni, mert ha igen, az teljesen más makrogazdasági környezetet jelent a 2026-os évre, mint a mostani helyzet. De függetlenül a háború lezárásától, ez a béremelés akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég elmondta, az orvosok és a pedagógusok bérének elmúlt években történt rendezése után hamarosan a szociális dolgozók fizetése is emelkedésnek indulhat. Mint ismert, az orvosok bérét 2021-ben emelte jelentősen a kormány, míg a pedagógusok bérének emelése idén januárban kezdődött meg, de a tervek szerint a folyamat jövőre és 2027-ben is folytatódhat.

Újra kell tárgyalni a minimálbér-megállapodást

Szinte biztosan nagyobb lesz 1 százaléknál az eltérés a tavalyi bérmegállapodásban rögzített makrogazdasági értékekben, ezért kötelezően újra kell tárgyalni a minimálbér-megállapodást – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda , a Liga Szakszervezetek vezetője. Hetek óta zajlanak az egyeztetések a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának résztvevői között. Bár a harmadik negyedéves GDP-adatokra még várni kell, az első két negyedév számai alapján már most jól látszik, hogy nem sikerül tartani a tavalyi bérmegállapodást, azaz bizonytalanná vált, hogy mekkora lesz a minimálbér 2026-ban.