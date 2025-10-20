Negyedéves profitrobbanás: hiába a vámháború és a feltörekvő riválisok, kiválóan teljesít a Debrecenben is gyárat építő kínai óriás

A kínai CATL a július–szeptemberi időszakban 18,5 milliárd jüan, vagyis mintegy 2,6 milliárd dollár nettó nyereséget ért el, ami 41,2 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Ez gyorsulás a második negyedévhez viszonyítva, amikor a növekedés „csupán” 33,7 százalék volt – derül ki a vállalat hétfői tőzsdei közleményéből.

A CATL kínai akkumulátorgyártó óriás a harmadik negyedévben 41 százalékkal növelte nyereségét, miközben egyre szorosabb a verseny a feltörekvő riválisokkal / Fotó: DPA / Picture Alliance / Reuters

A Reuters szerint az árbevétel is jelentősen nőtt: 12,9 százalékkal, elérve a 104,2 milliárd jüant, szemben a második negyedéves 8,3 százalékos bővüléssel.

A számok azt mutatják, hogy a CATL továbbra is uralja az elektromos járművek akkumulátorpiacát, noha részesedése kissé csökkent, az év első nyolc hónapjában 36,8 százalékra a tavalyi 37,7 százalékról.

A riválisok futnak a CATL után

Közben a legnagyobb hazai versenytárs, a Szegeden gyárat építő BYD is erősödik: az elektromosautó-gyártó – amely saját akkumulátorokat is fejleszt – a globális piacon már 18 százalékos részesedést ért el a tavalyi 16,2 százalék után. A növekedésben szerepet játszott a cég európai terjeszkedése is.

A CATL sem tétlen: a Tesla, a Volkswagen és a Xiaomi beszállítójaként új európai gyártóbázisokat épít, köztük a Magyarországon létesülő üzemet, amely a tervek szerint már 2026 elején termelésbe kezd. Azonban a kínai kormány friss döntése új kockázatokat hozhat:

Peking novembertől engedélykötelessé teszi a lítiumakkumulátor-alkatrészek exportját is, ami fékezheti a vállalat külföldi terjeszkedését.

A CATL jelenlegi lendülete így két fronton is próbára lesz téve: egyrészt a hazai verseny erősödése, másrészt a geopolitikai korlátok miatt. Ha a cég sikerrel alkalmazkodik, a globális elektromobilitási piac egyik meghatározó szereplője maradhat, de ha az exportkorlátozások elhúzódnak, könnyen megtorpanhat a növekedés – és ezzel a kínai akkumulátorpiac egész dinamikája is megváltozhat a következő hónapokban.