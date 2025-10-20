Deviza
EUR/HUF388.8 -0.16% USD/HUF334 0% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.77 +0.08% RON/HUF76.42 -0.16% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF388.8 -0.16% USD/HUF334 0% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.77 +0.08% RON/HUF76.42 -0.16% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,789.82 +0.8% MTELEKOM1,772 -0.78% MOL2,770 +0.95% OTP30,650 +1.06% RICHTER10,350 -0.1% OPUS545 -2.5% ANY7,160 0% AUTOWALLIS160 +1.27% WABERERS5,000 -1.57% BUMIX10,014.22 +1.62% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,228.55 +1.1% BUX103,789.82 +0.8% MTELEKOM1,772 -0.78% MOL2,770 +0.95% OTP30,650 +1.06% RICHTER10,350 -0.1% OPUS545 -2.5% ANY7,160 0% AUTOWALLIS160 +1.27% WABERERS5,000 -1.57% BUMIX10,014.22 +1.62% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,228.55 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna,Zelenszkij, tűzszünet
Egyesült Államok
ukrán dróntámadás
energiabiztonság
Ukrajna
orosz hadsereg
Szlovákia
Norvégia

Jöhet az energiaválság, Kijev már megtalálta az egérutat: Zelenszkij elkotyogta, kik mentik meg majd a bőrét – így már érthető az ukrán drónterror

Zelenszkij szerint Ukrajna már most tudja, honnan szerezhet gázt és pénzt egy esetleges válság esetén. A norvég és amerikai támogatások bombabiztossá tennék az ukrán energiafüggetlenséget, ám Kijev dróncsapásai egyre nagyobb zavarokat okoznak a szövetségeseik ellátásában.
VG
2025.10.20., 18:27

Ukrajna már most készen áll a lehetséges energiaválságra: az ország konkrét tervekkel és finanszírozási forrásokkal rendelkezik, ha az orosz támadások miatt gázhiány lépne fel. Volodimir Zelenszkij szerint az amerikai és európai partnerek kulcsszerepet játszhatnak az ukrán energiafüggetlenségében, és elmagyarázta, hogy miért követnek el egyre agresszívabb akciókat az orosz infrastruktúrával szemben – írta a Mandiner.

Ukrajna,Zelenszkij, tűzszünet ukrán energia
Zelenszkij szerint az ukrán energiaellátás biztonságban van, mivel az Egyesült Államok és Norvégia is felkészült a szállításra, ha orosz csapások érnék az infrastruktúrát / Fotó: AFP

Az ukrán elnök hétfőn nyilatkozott újságíróknak, kiemelve, hogy Kijev nem hagyja magát meglepni az energiapiaci kihívásoktól. Zelenszkij hangsúlyozta: 

Ukrajna korábban megállapodásokat kötött Szlovákiával és az Egyesült Államokkal az energiahordozók gyors bevitele érdekében, amennyiben az orosz támadások miatt gázhiány alakulna ki. 

A terv részeként az ország már a szükséges finanszírozás biztosításáról is gondoskodott, amely körülbelül 2 milliárd dollárt tesz ki.

Az elnök szerint a finanszírozás egy részét már biztosították: Norvégia például 100 millió dolláros támogatást ígért. „Van elképzelés arról, honnan szerezzünk pénzt. És van elképzelés arról is, honnan vegyünk gázt” – fogalmazott Zelenszkij.

Minden oldalról biztosítva lesz az ukrán energiaellátás

A potenciális alternatív szállítási útvonalak között szerepel az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezése Lengyelországon keresztül, valamint energiahordozók érkezhetnek Görögországból és Azerbajdzsánból is.

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna nem csupán a gázellátásban, hanem az atomenergetikában is fontos szereplő lehet, miközben az Egyesült Államok teljesen ki kívánja szorítani az orosz gázt Európából. Az amerikai energetikai cégek aktívan érdeklődnek az ukrán piac iránt, ami új befektetési és stratégiai lehetőségeket nyithat az ország számára.

Az ukrán dróntámadások azonban már nemcsak Oroszországnak, hanem európai szövetségeseinek is ártanak, így lehet, hogy Kijev biztonságban érzi magát, de elég egy téli kimaradás ahhoz, hogy a Nyugat ellene forduljon.

Újabb csapás a globális energiabiztonságra: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét

A hatóságok szerint senki sem sérült meg, a lángokat jelenleg is oltják. Ukrán drónok csaptak le az orenburgi gázfeldolgozó üzemre, a világ legnagyobb ilyen létesítményére, és tűz keletkezett az egyik műhelyben.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12191 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
ukrán dróntámadás

Jöhet az energiaválság, Kijev már megtalálta az egérutat: Zelenszkij elkotyogta, kik mentik meg majd a bőrét – így már érthető az ukrán drónterror

Zelenszkij szerint Ukrajna már most tudja, honnan szerezhet gázt és pénzt egy esetleges válság esetén.
2 perc
energiainfrastruktúra

Teljes őrület: az oroszokra céloztak, de egy másik országot bénítottak meg teljesen az ukránok – azonnal padlót fogott a termelés

Az orenburgi gázüzem elleni dróntámadás hatására a Karacsaganak mező termelése is visszaesett.
5 perc
rheinmetall

Gigantikus megrendelést kapott a Rheinmetall, kilőtt az árfolyam

Felpattantak a német védelmi ipari részvények.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu