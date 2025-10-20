Jöhet az energiaválság, Kijev már megtalálta az egérutat: Zelenszkij elkotyogta, kik mentik meg majd a bőrét – így már érthető az ukrán drónterror
Ukrajna már most készen áll a lehetséges energiaválságra: az ország konkrét tervekkel és finanszírozási forrásokkal rendelkezik, ha az orosz támadások miatt gázhiány lépne fel. Volodimir Zelenszkij szerint az amerikai és európai partnerek kulcsszerepet játszhatnak az ukrán energiafüggetlenségében, és elmagyarázta, hogy miért követnek el egyre agresszívabb akciókat az orosz infrastruktúrával szemben – írta a Mandiner.
Az ukrán elnök hétfőn nyilatkozott újságíróknak, kiemelve, hogy Kijev nem hagyja magát meglepni az energiapiaci kihívásoktól. Zelenszkij hangsúlyozta:
Ukrajna korábban megállapodásokat kötött Szlovákiával és az Egyesült Államokkal az energiahordozók gyors bevitele érdekében, amennyiben az orosz támadások miatt gázhiány alakulna ki.
A terv részeként az ország már a szükséges finanszírozás biztosításáról is gondoskodott, amely körülbelül 2 milliárd dollárt tesz ki.
Az elnök szerint a finanszírozás egy részét már biztosították: Norvégia például 100 millió dolláros támogatást ígért. „Van elképzelés arról, honnan szerezzünk pénzt. És van elképzelés arról is, honnan vegyünk gázt” – fogalmazott Zelenszkij.
Minden oldalról biztosítva lesz az ukrán energiaellátás
A potenciális alternatív szállítási útvonalak között szerepel az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezése Lengyelországon keresztül, valamint energiahordozók érkezhetnek Görögországból és Azerbajdzsánból is.
Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna nem csupán a gázellátásban, hanem az atomenergetikában is fontos szereplő lehet, miközben az Egyesült Államok teljesen ki kívánja szorítani az orosz gázt Európából. Az amerikai energetikai cégek aktívan érdeklődnek az ukrán piac iránt, ami új befektetési és stratégiai lehetőségeket nyithat az ország számára.
Az ukrán dróntámadások azonban már nemcsak Oroszországnak, hanem európai szövetségeseinek is ártanak, így lehet, hogy Kijev biztonságban érzi magát, de elég egy téli kimaradás ahhoz, hogy a Nyugat ellene forduljon.
Újabb csapás a globális energiabiztonságra: dróntámadás érte a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzemét
A hatóságok szerint senki sem sérült meg, a lángokat jelenleg is oltják. Ukrán drónok csaptak le az orenburgi gázfeldolgozó üzemre, a világ legnagyobb ilyen létesítményére, és tűz keletkezett az egyik műhelyben.