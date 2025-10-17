Tévhit, hogy ne lehetne helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönt igényelni – más kérdés, hogy többnyire nem éri meg

Gyakran felmerül a kérdés a személyi hitelek felvételét tervező lakossági ügyfelekben, hogy érdemes lehet-e más banknál számlát nyitni azért, hogy személyi kölcsönt vegyünk fel, illetve lehet-e új ügyfélként vagy helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönhöz jutni a bankoknál.

Tévhit, hogy ne lehetne helyben vezetett bankszámla nélkül személyi kölcsönt igényelni / Fotó: Armmy Picca / Shutterstock

Olcsóbb hitelért váltani érdemes lehet, idegen ügyfélként érkezni kevésbé

Ami a kérdés első felét illeti, a válasz feltétlenül igen, tehát egy kedvező hitelajánlat érdekében érdemes lehet a bankváltáson is elgondolkodni. Ehhez elég figyelembe venni azt, hogy a személyi kölcsönök kamatainál jelentős különbségek lehetnek akár az igényelt hitelösszegtől vagy az adós jövedelmétől függően, és ezek a különbségek egy 6-8 éves futamidejű, nagyobb összegű hitelnél milliós nagyságrendű eltéréseket is okozhatnak a visszafizetett összegben. Így például, ha hatéves futamidővel és 8 milliós hitelösszeggel kalkulálunk, csak a kamatot figyelembe véve 10 százalékos kamatnál 2,67 millió forint pluszt fizetünk ki a teljes futamidő alatt, 15 százalékos kamatnál viszont már 4,18 millió forintra ugrik a kamatteher. Tehát könnyen előfordulhat, hogy egy kedvezőbb ajánlatért kifizetődő lehet bankot is váltani.

Ami a más banknál számlát vezető ügyfelek hitelfelvételét illeti, vannak olyan pénzintézetek, amelyek lehetővé teszik ezt a megoldást:

nyilván ilyen esetben elkerülhetetlen a hiteles jövedelemigazolás bemutatása, és több banknál is feltétel egy kizárólag a törlesztést szolgáló, technikai számla vezetése is. Ezek önmagukban még semmiképp sem áthidalhatatlan akadályok, ám a bankok – érthető módon – sokkal jobban preferálják a saját ügyfeleiket, így a személyi kölcsönökhöz adott kedvezményeket is részben a helyben vezetett folyószámlához, illetve az arra érkező, rendszeres jövedelemhez kötik. Éppen ezért nincs nagy gyakorlati jelentősége annak, hogy egy adott bank engedi-e a „beeső” ügyfelek személyihitel-felvételét, vagy sem: a feltételekben többnyire olyan nagyok a különbségek, hogy ez már egy gyors számolást követően sem marad opció. Persze az utóbbi szabályszerűségek alól kivételt jelentenek a kis összegű, rövid futamidejű fogyasztási hitelek nyújtására szakosodott szolgáltatók, hiszen náluk egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy honnan érkezik az ügyfél, teljesen más üzleti modell szerint működnek.