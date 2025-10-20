Deviza
neue klasse
Debrecen
BMW
BMW iX3

Máris gondban van a debreceni BMW-gyár: nem tudják teljesíteni a megrendeléseket – sorba kell állni az iX3-ért

Az új elektromos iX3 modell elképesztő érdeklődést váltott ki, és már az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból. A debreceni BMW-gyár kapacitása nem lesz elég a 2026-os igények kielégítésére, úgyhogy gyorsan növelni kell majd a termelést.
VG
2025.10.20, 19:06
Frissítve: 2025.10.20, 19:19

Bár csak nemrég lett bemutatva Münchenben, az első modellek pedig csak most kezdtek legurulni a futószalagról a debreceni BMW-gyárban, az új, elektromos iX3 már most felülmúlta a várakozásokat. A német piacon az első hat hétben több mint 3 ezer megrendelés érkezett, és a további európai piacokon várhatóan hasonló számú rendelés követi majd.

BMW iX3 debreceni BMW-gyár
A debreceni BMW-gyár kapacitása nem lesz elég a 2026-os igények kielégítésére, úgyhogy gyorsan növelni kell majd a termelést / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az iX3 az új Neue Klasse platform első modelljeként az egyik legfejlettebb elektromos autó Európában: jelenleg az európai piacon a legnagyobb hatótávolsággal rendelkezik – meghaladja a 700 kilométert –, de emiatt a legdrágább modellek közé is tartozik. A magyarországi gyártás a nemrég átadott debreceni üzemben zajlik.

Hans-Peter Kemser, a gyár igazgatója a Profitnak elmondta, hogy Magyarország ideális helyszínnek bizonyult:

Tökéletes az infrastruktúra, legyen szó a repülőtérről vagy az autópálya-hálózatról, erős az egyetem, és sok cég működik a környéken. A helyi emberek felkészültek, és a magyar bérszint is előnyös számunkra. Én is Debrecenben élek, és mindent megtaláltam, amit kerestem.

A fő újdonság az iX3 akkumulátora: 800 voltos architektúra, 108,7 kilowattóra hasznos kapacitás és 800 kilométert meghaladó hatótáv jellemzi. A gyorstöltő állomásokon 400 kilowatt teljesítménnyel tölthető, ami 10 perc alatt elegendő energiát ad 372 kilométerhez.

A jármű négy „szuperaggyal” vezérelt elektronikai rendszert és szoftvert használ, a „Heart of Joy” technológiával a hajtás és dinamikai menedzsment érdekében, miközben az önvezető asszisztensrendszerek a vezető és az autó szoros együttműködését biztosítják. Szintén újdonság a BMW Panoramic iDrive, amely az egész szélvédőn átnyúló kijelzőt kínál.

Az első gyártásra kerülő változat a BMW iX3 50 xDrive, 345 kilowatt teljesítménnyel és kétmotoros, elektromos összkerékhajtással. Később további modellek, köztük belépő szintű, megfizethető változat is piacra kerül. Az európai piacon a hivatalos bemutató 2026 tavaszán lesz, az USA-ban pedig nyáron.

Egy gond van csak a debreceni BMW-gyárral: nem gurul le elég iX3 a futószalagról

Az elektromos modellre olyan óriási a kereslet, hogy a megrendeléseknek rövid időn belül nem fog tudni eleget tenni a BMW. A vállalat vezetői szerint a Debrecenben tervezett gyártási kapacitás 2026-ra már kevés lesz a teljes kereslet kiszolgálására, bár az összeszerelési ütem fokozatos növelésével igyekeznek minimalizálni a várakozási időt.

Emiatt lehetséges, hogy hamarosan újabb beruházással fogják fejleszteni a debreceni üzemet.

Így néz ki a debreceni BMW-gyár – fotógaléria a történelmi beruházás átadásáról

Az ország második fővárosa péntektől hivatalosan is otthont ad Európa egyik legfontosabb autógyárának. A debreceni BMW-gyár nemcsak több ezer munkahelyet teremt, hanem a fenntarthatóság és a hazai high-tech innováció szimbóluma is.

 

 

