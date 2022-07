Július közepére már az egymilliót is elérte a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) hajóin és kompjain utazók száma – olvasható a társaság pénteki közleményében, amiből az is kiderül, hogy az egymilliomodik utas online vásárolta meg a jegyét, és 50 ezer forint értékű Bahart Joker Kártyát, valamint ajándékcsomagot és a szeptemberi New Level Empire-koncertre szóló páros koncertjegyet is kapott jutalmul.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A társaság kiemelte, hogy a kompszolgáltatás július 3-án érte el a félmilliós utasszámot, ami a hónap második felére több mint 695 ezer főig hízott, míg

a személyhajókon utazók száma július 21-én meghaladta a 305 ezer főt, ami 87 ezerrel magasabb a tavalyinál.

A legforgalmasabb nap eddig július 16-a volt, amikor négy komp 16 ezer utast szállított, miközben a kerékpárok száma is 22 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Személyhajózásban a rekordot július 12-én érte el a társaság, amikor közel 13 ezren utaztak. A legkedveltebb járat továbbra is a Fonyód–Badacsony (80 ezer utas) és a Siófok–Balatonfüred–Tihany (88 ezer) útvonal.

Népszerűek a Bahart séta- és esti programhajói is, ezeken több mint 70 ezren hajóztak.

A siófoki, keszthelyi és balatonfüredi séta- és nosztalgiahajók mellett a bulihajók is kedveltek voltak. Az online jegyvásárlás lehetőségével a szolgáltatás bevezetése óta közel 15 ezren éltek. A társaság 18 kikötőben felújított hajókkal, bővített menetrenddel, új arculattal és széles körűbb büféválasztékkal várja a hajózni és kirándulni vágyókat – olvasható a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy augusztus 28-ig Szántódról 6.40 és 23.20 között, Tihanyból 7.00 és 23.40 között indulnak a kompok.