Augusztus 1-jétől új menedzsment irányítja a Magyar Közút Zrt.-t – derül ki az állami társaság közleményéből. A legfőbb irányító szervezet az igazgatóság, amelynek elnöke Bartal Tamás. A felügyelőbizottság elnöke Németh Lászlóné lesz. Bartal Tamás korábban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) vezérigazgatója volt, illetve különböző állami vezetői pozíciókat töltött be.

Németh Lászlóné pedig 2011–2014 között a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezette, majd nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár is volt.

A Magyar Közút vezérigazgatói posztját továbbra is Szilvai József Attila tölti be, aki már 2017 óta vezeti a társaságot és az azt megelőző időszakban műszaki vezérigazgató-helyettes és megyei igazgatói pozíciókat is betöltött a közútkezelőnél.

Fotó: Marjai János/MTI archív

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait az új kormány megalakulását követően az ÉBM gyakorolja.

A cég az országos, több mint 32 ezer kilométernyi állami közúthálózat üzemeltetési és fenntartási feladatait látja el.

Teljesítménymutatói alapján az ország egyik legnagyobb állami tulajdonú vállalatáról van szó, amely a központi irányítás mellett 19 megyei igazgatóságon keresztül végzi többek között az országos közutak karbantartását, felügyeli a teljes körű felújítási beruházásokat és gondoskodik az úthálózatvédelmi feladatokról is.