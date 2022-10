Már országok is érdeklődnek iránta, így hamarosan exporttermék lehet a Synlab mesterséges intelligenciával (MI) elemző okoslelete, amely a magyarországi magánegészségügyben egyelőre egyedülálló szolgáltatás. A megoldás nemcsak a referenciatartományoktól való eltérést mutatja meg, ahogy egy hagyományos laborvizsgálat, hanem azt is, hogy a csomagban lévő 14 betegségcsoport milyen valószínűséggel fordulhat elő a páciensnél.

Fotó: Synlab Hungary

Az MI 100 millió laboreredménnyel hasonlítja össze a vérvételi mutatókat, és ennek alapján ad kockázatelemzést a magyar fejlesztésű technológia. A cég szakértői arról beszéltek a bemutatón, a 14 betegségcsoportot az alapján állították össze, hogy

melyek Magyarországon a legjellemzőbb krónikus problémák, illetve az is szempont volt, melyeket lehet a legkönnyebben és legegyértelműbben azonosítani.

A 2014 óta fejlesztett termék legfőbb akadémiai partnere a debreceni egyetem, a Synlabnál pedig úgy vélik, a háziorvosok és szakorvosok számára is rendkívül hasznos lehet egy ilyen lelet, hiszen segítségével olyan betegségekre is fény derülhet, amelyekre a páciens aktuális panaszai alapján nem feltétlenül gondolnának.

„Jelenleg a pajzsmirigybetegségek, a cukorbetegség különböző formái, májbetegségek, nem fertőzéses eredetű gyulladásos bélbetegségek, táplálkozási és egyéb anémiák, immunológiai defektusok, szisztémás autoimmun kórképek, a zsíranyagcsere zavarai, epe- és hasnyálmirigy-betegségek, vesebetegségek, szív- és érrendszeri panaszok, de daganatos és ritka betegségek kockázatelemzésére is képes a matematikai valószínűségszámításon alapuló rendszer” – mondta Csernák Zsolt, a Synlab orvos-igazgatója. A lelet azt is leírja, milyen okok állhatnak a tényszerű adatok hátterében, sőt arra is további útmutatást ad, hogy milyen laboratóriumi vizsgálatok segíthetnek az eltérés okának feltárásában. A cégnél hangsúlyozták, hogy a dokumentum nem számít közhiteles egészségügyi terméknek, nem helyettesíti vagy írja felül a szakorvosi véleményt és diagnózist.