Döntött Amerikai az új paksi atomerőműről, máris kihirdették: mostantól minden megváltozik – csak erre várt Magyarország és az oroszok

Az Egyesült Államok pénteken általános engedélyt adott a Paks-2 atomerőmű-projekttel kapcsolatos egyes tranzakciókra – olvasható az amerikai pénzügyminisztérium honlapján.

Az engedély lehetővé teszi az Ukrajnával háborúban álló Oroszország által építendő atomerőmű projektjével kapcsolatos szankciók alóli kivételeket, így bizonyos tranzakciókat egyes orosz bankokkal,

közöttük a Gazprombankkal,

a VTB Bankkal

és az orosz jegybankkal

– áll a pénzügyminisztérium jegyzékében.

Ahogy arról a Világgazdaság is sokat írt, Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök októberi washingtoni látogatása során írt alá megállapodást az atomipari együttműködésről az Egyesült Államokkal. A megállapodás értelmében Magyarország amerikai fűtőelemeket, illetve a kiégett fűtőelemek tárolására alkalmas technológiát vásárol az orosz Roszatom által épített Paks-2 erőműbe.

Életbe lépett a magyar mentesség

Közben még pénteken Szijjártó Pétert közölte, hogy hatályba léptek az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók, de ezzel párhuzamosan

Magyarország mentessége is életbe lép, amiről nemrégiben megállapodás született Washingtonban

A külgazdasági és külügyminiszter erről Brüsszelben beszélt. November 21-én élesedtek az orosz kőolaj vásárlására vonatkozó amerikai korlátozások, azonban Magyarorszgra ezek nem vonatkoznak Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök két héttel ezelőtti megegyezése értelmében.

Amerikai partnereink arról értesítettek minket, hogy természetesen a mai naptól életbe lépnek azok az amerikai intézkedések, amelyek Magyarország számára megadják a mentességet a kivetett olajvásárlási szankciók alól – közölte. Tehát péntektől, pontosan úgy, mint azelőtt, ugyanúgy biztonságban van a magyar energiaellátás, mert a Magyarország számára kivételt biztosító amerikai intézkedések hatályba lépnek.

Ez volt egyébként a tétje a miniszterelnök washingtoni látogatásának. A miniszterelnök ezt elérte. A miniszterelnök meg tudott állapodni Donald Trumppal. Ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi politika a tapasztalt, megállapodásra képes politikusok műfaja. Itt nem Facebook-posztokban dőlnek el a dolgok, hanem komoly emberek megállapodásai alapján lehet garantálni egy-egy ország energiabiztonságát – jegyezte meg.