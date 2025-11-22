Szegény románok: majdnem ezer dolgozót rúg ki a legnagyobb autógyár – egészen meglepő, melyik országba viszi inkább a termelést

Közel 1000 dolgozójától szabadulna meg a legnagyobb autógyártó Romániában – írta meg a helyi média.

Románia: majdnem ezer dolgozót rúg ki a Dacia / Fotó: punghi

A részletekről egyelőre annyit tudni, hogy mintegy 900 fővel csökkenteni akarja a dolgozók számát az Automobile Dacia. A francia tulajdonban levő részvénytársaság ráadásul nem kollektív elbocsátás, hanem önkéntes felmondások révén szeretné elérni a célját, amire különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.

Románia: majdnem ezer dolgozót rúg ki a Dacia

Tavaly a vállalatnál még közel 11 ezer személy dolgozott. Csakhogy az Automobile Dacia évről-évre csökkenti az alkalmazottak számát:

2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a legnagyobb romániai autógyártónál,

azóta minden évben csökkenő tendenciát mutatott a létszám.

De ezzel párhuzamosan a vállalati szakszervezet fizetésemelést szeretne, a tárgyalások most is folyamatban vannak. A dolgozók érdekvédelmi szervezete 2024-ben egyébként nettó 1000 lejes, ez mintegy 75 ezer forintnak felel meg jelenleg, béremelést szeretett volna elérni, amiből bruttó 700 lej, vagyis 50 ezer forint lett.

A Dacia dolgozói még így is a jólfizetett romániai munkavállalók közé tartoznak.

A cégnél a nettó minimálbér 4200 lej (315 ezer forint), a nettó átlagfizetés pedig 8 ezer lej (600 ezer forint) körül van.

Tény, hogy a Dacia személygépkocsik, kedvező ár/érték arányuknak köszönhetően sikeresek a nemzetközi piacon, amiben nagy szerepe van annak, hogy Romániában – más országokhoz képest, így Magyarországhoz képest is (Esztergomban a Szuzuki-gyár átlagfizetés például 900 ezer forint) – alacsonyak az autóipari bérek.

Tavaly az egy járműre jutó bérköltség nem érte el a 300 eurót (115 ezer forint), ami kisebb a mexikói, a török és a kínai mutatónál. Hiába.

Marokkóban még a románnál is alacsonyabbak a bérköltségek, ami a fő oka annak, hogy a Renault, az Automobile Dacia tulajdonosa, a romániai termelési kapacitás helyett

inkább az ottanit akarja növelni.

Francois Provost, a Renault vezérigazgatója nemrég az észak-afrikai országban járt, ahol memorandumot írt alá, melynek értelmében 2030-ig a nagyvállalat 7500 új munkahelyet teremt.