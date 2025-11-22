Ausztria bejelentést tett a magyar határról: megváltozik az ellenőrzés, újfajta rendőröket vezényelnek ki – ez áll a háttérben

Ausztriában az elmúlt években végrehajtott széles körű intézkedések sikert értek el az illegális migráció és az emberkereskedelem ellen. Gyakorlatilag nullára szorították vissza az illegális migránsok számát, ezért december végén bezárják a schattendorfi (somfai) menekültügyi regisztrációs központot.

Az illegális migráció gyakorlatilag megszűnt Ausztriában / Fotó: AFP

Az osztrák belügyminisztérium közleménye emlékeztetett, hogy miután Bécs megvétózta Bulgária és Románia schengeni övezethez való csatlakozását, az Európai Unió számos intézkedést hozott külső határainak védelme, valamint a műszaki infrastruktúrába és a személyzetbe való nagyobb befektetés érdekében.

Az elmúlt években

Ausztria is számos határvédelmi intézkedést hajtott végre,

például a Fox hadműveletet a magyar határon. Ebben a Magyarországon tartózkodó osztrák rendőrök a helyi hatóságokkal együttműködve léptek fel az embercsempészet ellen.

Emellett az osztrák rendőrség támogatást nyújt a Nyugat-Balkán különböző országainak is.

Hatékony intézkedések az illegális migráció visszaszorítására

A Balkánon keresztüli embercsempészetért kiszabható büntetés mértéke 1000 euróról 9000 euróra emelkedett, ami megtette a hatását.

Míg a burgenlandi határon 2022-ben a 46. naptári héten több mint 1900 feltartóztatást regisztráltak, addig 2025-ben ugyanebben az időszakban ez a szám mindössze 34 volt.

Sikeres volt a harc az embercsempészek ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

A menedékjogi költségeken spórolunk, és a biztonságba fektetünk be

– hangsúlyozta a héten Gerhard Karner belügyminiszter. „Az illegális migráció az elmúlt két évben jelentősen csökkent. Ez lehetőséget teremt arra, hogy további rendőröket alkalmazzunk a határvédelem és az ellenőrzés területén” – tette hozzá.

Bezár a menekültközpont

A megváltozott körülmények miatt

bezárható a Schattendorfi Menekültügyi Regisztrációs Hivatal,

amelyet 2016-ban hoztak létre, és jelenleg 23 rendőrt foglalkoztat.

Az iroda 2025. december végi bezárásával a rendőröket mostantól elsősorban a határvédelemre fogják bevetni, vagy más osztályokra osztják be.

Az ORF osztrák közszolgálati műsorszolgáltató magyar nyelvű portáljának tudósítása szerint a schattendorfi (somfalvai) rendőrőrsöt ezek a strukturális változások nem érintik.