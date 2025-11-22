Itt az ideje feltenni a téli gumikat: jönnek a durva mínuszok, a hó és a havas eső

Az egész országban borult, csapadékos lesz az idő a következő napokban, téliesre fordul az időjárás, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint a közlekedést tovább nehezíti, hogy a csapadék halmazállapota folyamatosan változik. A Dunántúlon és az északi hegyekben havas eső, tapadó hó is kialakulhat, míg másutt még jellemzőbb lesz az eső. Síkvidéken többnyire csak vékony, olvadozó hóréteg gyűlhet össze, a hegyekben azonban vastagabb hótakaró sem kizárt.

Változik az időjárás, ideje feltenni téli gumikat / Fotó: Garun .Prdt / Shutterstock

Az északias szél sokfelé élénk, néhol erős, viharos lesz. Péntek estétől szombat reggelig túlnyomóan borult idő lesz, hajnalra néhol vékonyodhat a felhőzet.

Nyugaton egyre nagyobb területen vált az eső havas esőbe, havazásba, a Tiszántúlon, főként a keleti határnál még eső valószínű. A hőmérséklet -3 és +3 Celsius-fok közt alakul.

Változik az időjárás, jön a hideg

Szombaton túlnyomóan borult idő lesz, reggel az első csapadékzóna észak felé távozik, délutántól azonban újabb érkezik. Ekkortól nagyrészt tapadó hó, havas eső, keleten még eső is lehet.

Többfelé pár centiméteres hóréteg alakulhat ki,

a legtöbb az Északi-középhegységben. Sokfelé erős, néhol viharos északi szél lesz. A hőmérséklet -1 és +5 Celsius-fok közt alakul.

Vasárnap keleten borultabb idő várható, nyugaton már szakadozik a felhőzet. Éjszaka gyengülő intenzitású havas eső vagy havazás várható, napközben már csak északkeleten lehet kisebb havazás.

Többfelé várható havazás / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az élénk szél fokozatosan délnyugatira fordul. A hőmérséklet hajnalban -5 és +2, délután -2 és +4 Celsius-fok közt alakul.

Ideje feltenni a téli gumit

Az előttünk álló napok időjárása egyértelműen

jelzi a tél, és ezzel együtt a nehezebb közlekedési körülmények érkezését.

A cég ezért azt tanácsolja, hogy ha a hőmérséklet +7 Celsius-fok alá süllyed, ideje felszerelni a téli gumikat, indulás előtt pedig érdemes ellenőrizni az ablakmosót, az ablaktörlőket, a világítást és az akkumulátort.

Mindig tele üzemanyagtartállyal induljunk útnak, és legyen az autóban jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és némi élelem is.