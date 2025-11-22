Lezuhant egy vadászrepülőgép a világ egyik legnagyobb show-ján – érthetetlen, hogy mi történt

Egy indiai pilóta meghalt egy légi bemutató közben történt balesetben a Dubai Airshow-n – írta meg az Arab News.

Lezuhant egy vadászrepülőgép / Fotó: Dubai Media Office / X

A Dubai Media Office jelentése szerint a tűzoltó és mentőcsapatok gyorsan reagáltak, miután a vadászrepülőgép földet ért. Az Indian Air Force (IAF) légierő közölte, hogy a gép „balesetet szenvedett” egy légi bemutató során.

„A pilóta halálos sérüléseket szenvedett a balesetben” – áll a közleményben. „Az IAF mélységesen sajnálja az áldozatok halálát, és határozottan kiáll a gyászoló család mellett ebben a gyászidőszakban.”

Az IAF vizsgálatot indított a baleset okának kiderítésére.

A Dubai Airshow szervezőbizottsága „őszinte részvétét fejezte ki” a pilóta családjának. „A bizottság a legmélyebb együttérzését fejezi ki az IAF-nek is.”

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma részvétét és együttérzését fejezte ki a pilóta családjának, valamint India kormányának és népének a tragikus incidens miatt.

Az indiai nagykövetség Abu-Dzabiban azt nyilatkozta: „Mélységesen sajnáljuk és részvétünket fejezzük ki az IAF Tejas repülőgépek Dubai Air Show-n történt balesetében elhunyt emberek miatt.”

„A nagykövetségi és konzulátusi küldöttség a helyszínen van, és minden segítséget megad. Kapcsolatban állunk az Egyesült Arab Emírségek hatóságaival az ügyben” – közölte a nagykövetség.

A baleset az ötnapos Dubai Airshow utolsó napján történt, amelyet a Dubai World Centralban rendeztek. A Dubai Airshow a világ egyik legnagyobb és legfontosabb repülési és űripari kiállítása és vására, amelyet kétévente rendeznek meg az Egyesült Arab Emírségekben.