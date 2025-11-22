Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
IAF
baleset
pilóta

Lezuhant egy vadászrepülőgép a világ egyik legnagyobb show-ján – érthetetlen, hogy mi történt

Indiai vadászpilóta halt meg a Dubai Airshow-n. A repülőbaleset körülményeit még vizsgálják.
VG
2025.11.22., 10:37

Egy indiai pilóta meghalt egy légi bemutató közben történt balesetben a Dubai Airshow-n – írta meg az Arab News.

Lezuhant egy vadászrepülőgép a világ egyik legnagyobb show-ján – érthetetlen, hogy mi történt
Lezuhant egy vadászrepülőgép / Fotó: Dubai Media Office / X

A Dubai Media Office jelentése szerint a tűzoltó és mentőcsapatok gyorsan reagáltak, miután a vadászrepülőgép földet ért. Az Indian Air Force (IAF) légierő közölte, hogy a gép „balesetet szenvedett” egy légi bemutató során.

„A pilóta halálos sérüléseket szenvedett a balesetben” – áll a közleményben. „Az IAF mélységesen sajnálja az áldozatok halálát, és határozottan kiáll a gyászoló család mellett ebben a gyászidőszakban.”

Az IAF vizsgálatot indított a baleset okának kiderítésére.

A Dubai Airshow szervezőbizottsága „őszinte részvétét fejezte ki” a pilóta családjának. „A bizottság a legmélyebb együttérzését fejezi ki az IAF-nek is.”

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma részvétét és együttérzését fejezte ki a pilóta családjának, valamint India kormányának és népének a tragikus incidens miatt.

Az indiai nagykövetség Abu-Dzabiban azt nyilatkozta: „Mélységesen sajnáljuk és részvétünket fejezzük ki az IAF Tejas repülőgépek Dubai Air Show-n történt balesetében elhunyt emberek miatt.”

„A nagykövetségi és konzulátusi küldöttség a helyszínen van, és minden segítséget megad. Kapcsolatban állunk az Egyesült Arab Emírségek hatóságaival az ügyben” – közölte a nagykövetség. 

A baleset az ötnapos Dubai Airshow utolsó napján történt, amelyet a Dubai World Centralban rendeztek. A Dubai Airshow a világ egyik legnagyobb és legfontosabb repülési és űripari kiállítása és vására, amelyet kétévente rendeznek meg az Egyesült Arab Emírségekben.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
önkéntes

Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok

Ukrán parancsnok szerint is abszurd az ötlet.
2 perc
politikus

Váratlan fordulat: letartóztatták Trump egykori szövetségesét

Őrizetbe vették a volt brazil elnököt, miután ügyvédei előző nap házi őrizetet kértek egészségügyi okokra hivatkozva. Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna.
3 perc
MBH Bank Nyrt

Hulladékból olajat – a Grapoila és egy fiatal nő sikertörténete

Hihetetlenül fiatalon, 19 évesen vágott bele a vállalkozásába Pinczés Marianna, a Grapoila Kft. alapítója és ügyvezetője, aki a Kávészünet legújabb adásának vendége volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu