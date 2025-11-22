Ezer sebből véreznek az ukrán drón-nagyhatalmi álmok

Ukrajna a jelek szerint egyre jobban beleburkolózik a maga teremtette álomvilágba. Pedig a nyugat számos szakértője már a harcok legutolsó fázisáról beszél, és ebben számos keleti elemző egyet ért velük. Jurij Podoljaka, orosz katonai szakértő szerint a harcok lezárása csak 2026-ban valószínű. Eztán jöhet az alkudozás a jövőről. Oroszország, a Putyin-vezetés szokás szerint roppant óvatos. Kijev viszont már a háború utáni jövőről sző álmokat: az ukrán dróngyártás szerintük katonai nagyhatalommá teszi az országot.

Ezer sebből vérzik az ukrán dróngyártás / Fotó: Anadolu via AFP

Moszkva érdemben még semmit sem mondott Donald Trump új, 28 pontos megállapodás-tervezetéről. Inkább folytatják az előrenyomulást: Geraszimov vezérkari főnök az egyik parancsnoki központban jelentette Putyinnak, hogy elfoglalták Kupjanszkot Kelet-Ukrajnában.

Zelenszkij meggondolta magát, Jermak marad

Az oroszok a szokásos taktikájukkal nem mondtak a Trump-tervre semmit, azt sem, hogy elfogadhatatlan - csak éppen semmit sem tesznek a megvalósításért. Márpedig Moszkva kulcsszerepben van a háború kimenetelét illetően. Kijev viszont annál élénkebben reagált. Mint a Guardianban megjelentetett, magától Zelenszkij elnöktől eredeztetett hivatalos vélemény írja, az amerikai tervezet „abszurd és elfogadhatatlan.”

Ezzel kapcsolatban kijevi Dzerkalo Tizsden című lap kritikai éllel adja hírül, hogy

Zelenszkij elnök „meggondolta magát” és mégsem bocsátja el a Mindics nevével fémjelzett korrupciós ügy miatt irodavezetőjét, Jermakot.

Ehelyett nekitámadt Trumpnak a 28 pontos terv miatt, amit ironikusan „Witkoff tervnek” titulált.

Az oroszok már csökkentik drónipari kapacitásaikat

Érdemes ennek kapcsán Ukrajna drónipari ambícióiról beszélni. Moszkvában úgy ítélik meg, hogy a közeljövőben a harcok vagy lezárulnak, vagy intenzitásuk csökken. Elemzők kiemelik, hogy az orosz MinPromTorg (az ipari és a kereskedelmi minisztérium)

az előrejelzések szerint a 2026-2028 közötti időszakban még az előző három évben dróngyártásra fordított 2,3 milliárd rubel egyharmadát sem fogja erre a célra költeni.

Kijevben viszont egyre többet arról, hogy „utána” (miután sikeresen lezárták a háborút), Ukrajna a világ vezető ipari hatalmai közé verekedheti fel magát – dróngyártásával. Az szinte behozhatatlan előny, hogy ezeket az állítólag Ukrajnában gyártott, vagy összeszerelt drónokat éles harci helyzetben kipróbálták – vélik az ukránok.