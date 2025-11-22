Jól lesz figyelni Szlovákia fegyverkezésére: teljesen átalakítják a hadiipart – ezt a stratégiát követi Fico

Szlovákia hadiiparának alapjait még a csehszlovák időszak teremtette meg – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány A közép-európai és amerikai védelmi ipar az orosz–ukrán háború kirobbanása után című tanulmánykötetéből.

A szlovákok is fejlesztik haderejüket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szovjet megszállást követően a gyárak egy részét biztonságpolitikai okokból a keleti országrészben, a mai Szlovákia területén hozták létre, ami egyben ipari fejlesztést is jelentett a térségnek. Az 1950-es évektől az ország a Varsói Szerződés ellátási láncába illeszkedett, a tömegtermelést pedig állami gazdasági tervek szolgálták ki.

A szovjet licenszek alapján gyártott gyalogsági eszközöknek köszönhetően az 1980-as évekre Csehszlovákia a világ harmadik legnagyobb fegyverexportőrévé vált. A rendszerváltás és az ország kettéválása azonban gyors visszaesést hozott: a mintegy 80 ezer fős hadiipari foglalkoztatás 12 ezer fő alá csökkent, az ipar piaca összeomlott, technológiája elavulttá vált, és fokozatos leépülés indult meg.

Stratégiai fordulat: védelem és gazdaság együtt

Szlovákia 2021-ben új védelmi stratégiát vezetett be, amely egyszerre katonai és gazdasági reformot képvisel. A cél, hogy a hadsereg modern, NATO-kompatibilis eszközökkel rendelkezzen, miközben a védelempolitika hatékonysága társadalmi és gazdasági szempontokat is figyelembe vegyen. A dokumentum kiemelt irányai:

a nemzeti önvédelem erősítése a békefenntartás mellett;

a kiberbiztonság és a kritikus infrastruktúrák védelme;

a dezinformáció elleni védekezés;

a haderő interoperabilitása a NATO-doktrínák szerint.

Ezekhez a célokhoz már nem elég pusztán fegyvereket vásárolni: olyan átalakítások is szükségesek, amelyek gazdasági alapot teremtenek a haderő működéséhez.

Szlovák modernizáció ipari újjászervezéssel

A növekvő biztonsági kockázatok miatt Szlovákia az elmúlt években jelentősen növelte védelmi költségvetését. A kiadások 2022-ben elérték a GDP 2 százalékát, és az eszközbeszerzések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az orosz eredetű fegyverek kivonása. A cserét nyugati együttműködések kísérik: Szlovákia többek között amerikai, német és lengyel partnerekkel dolgozik együtt, nemcsak fegyverek, hanem technológiai támogatás és kiképzés terén is.