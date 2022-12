Több olvasónk is jelezte, hogy a Vodafone ügyfeleként problémát tapasztalt a csoportos beszedés során, volt, aki felszólítást is kapott, mert a vállalat szerint nem rendezte időben számláját. Olvasóink először a bankjuknál érdeklődtek, ám ott azt a választ kapták, hogy nem náluk van a hiba, sőt, azt is hozzátették, hogy a pénzintézetben nem ők az elsők, akik a Vodafone ügyében érdeklődtek. A Világgazdaságnak több, bankfiókban dolgozó forrása is megerősítette a probléma valódiságát.

Fotó: Shutterstock

Természetesen megkerestük a Vodafone-t, ahonnan rövid időn belül érkezett a reakció, amelyben a cég elismerte, hogy a csoportos beszedéssel rendelkező ügyfelek tapasztalhattak fennakadásokat a szolgáltatással kapcsolatban.

A hibák nagy részét sikerült megoldani és a jövőben már megfelelő lesz a működés. Vannak azonban esetek, amelyekben visszamenőleges javításra van szükség, ezek a javítások várhatóan hamarosan megtörténnek, addig is kérjük ügyfeleink türelmét. Magas prioritással kezeljük a hiba elhárítását, ami jellemzően a korábbi csoportos beszedési megbízások törlési, aktiválási és módosítási kéréseit érinti

– áll a Világgazdaságnak küldött válaszban. A Vodafone megjegyzi, az elmaradt csoportos beszedési megbízásokat a hibajavítást követően újra elküldik a bankok felé.