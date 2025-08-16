Deviza
Értékelte Romániát a Fitch - súlyos gondokra figyelmeztetett

A Fitch fenntartja Románia befektetőknek ajánlott kategóriába sorolását, de figyelmeztet a költségvetési hiányra és a politikai kockázatokra.
2025.08.16, 07:32
Frissítve: 2025.08.16, 07:54

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő intézet pénteken megerősítette Románia hosszú és rövid lejáratú devizaadósságainak BBB-/F3-as besorolását, ugyanakkor fenntartotta a negatív kilátást. Ez azt jelzi, hogy a román gazdaság továbbra is jelentős kihívásokkal küzd, és a pénzügyi stabilitás középtávon törékeny marad.  A Hotnews.ro cikke szerint, a hitelminősítő kijelentette, hogy Románia "BBB-" besorolását az EU-tagság és az ehhez kapcsolódó tőkebeáramlás támogatja, de azt is, hogy a költségvetési és folyó fizetési mérleg hiánya, az államadósság gyors növekedése, a politikai polarizáció és a magas nettó külső adósság a gazdaság felett lógó malomkövek.

A Fitch közleménye szerint Románia jelenlegi hitelminősítését EU-tagsága és a hozzá kapcsolódó tőkebeáramlás támasztja alá. Ugyanakkor a növekvő államadósság, a magas költségvetési és folyó fizetési mérleg hiány, a politikai polarizáció és a külső eladósodottság komoly kockázati tényezőt jelent.

Főbb kockázatok és politikai bizonytalanság

A Fitch szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a kormány nem hajt végre további költségvetési konszolidációs intézkedéseket, amelyek középtávon stabilizálhatnák az államadósságot. A politikai kockázatot fokozza, hogy a PNL és a PSD közötti hatalommegosztási megállapodás 2027-ben újabb bizonytalanságot hozhat, miközben a szélsőjobboldali populista pártok támogatottsága erősödik.

A júliusban elfogadott költségvetési kiigazító csomag rövid távon enyhíti a hiányt, ám komoly társadalmi költségekkel járhat. A program része az áfa emelése 2025 augusztusától, valamint a közszféra béreinek és nyugdíjainak befagyasztása 2026-ban.

Gazdasági kilátások: gyenge növekedés és magas infláció

GDP-növekedés: 2025-re mindössze 0,7%-os gazdasági növekedést várnak, 2026–2027 között pedig 1,2% körüli szinten stabilizálódhat a növekedés.

Infláció: továbbra is magas marad, a következő három év átlagában 6,5% körül alakulhat. Az áfaemelések miatt újabb árnyomás várható, miközben a Román Nemzeti Bank (BNR) inflációs célja 2,5% lenne.

Államadósság: 2024 végén elérte a GDP 55%-át, 2027-re 63,4%-ra, 2029-re pedig akár 70%-ra is nőhet.

Költségvetési és külső egyensúlyhiány

Románia a legnagyobb költségvetési hiányok közé tartozik a hasonló besorolású országok körében.

A hiány a GDP arányában: 2025-ben 7,4%, 2026-ban 6,3%, 2027-ben pedig 5,9% lehet.

A folyó fizetési mérleg hiánya (CAD) 2024-ben 8,4%-ra emelkedett, ami tovább erősíti az ikerdeficit problémát.

Ezek miatt az ország erősen rá van utalva a külső finanszírozásra. Az uniós források beáramlása ugyanakkor kulcsszerepet játszhat a likviditás fenntartásában.

Pénzügyi piacok és bankszektor

A júliusi költségvetési csomag bejelentése után Románia sikeresen 5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket. A hozamok valamelyest mérséklődtek, de továbbra is magasak maradtak.

A román bankszektor a Fitch szerint stabil, mivel:

  • tőkearányai a régiós átlagnál magasabbak,
  • a nemteljesítő hitelek aránya 2025 márciusában csak 2,5% volt,
  • a finanszírozás döntően helyi betétekre épül.

