Értékelte Romániát a Fitch - súlyos gondokra figyelmeztetett

Fotó: AFP

A Fitch közleménye szerint Románia jelenlegi hitelminősítését EU-tagsága és a hozzá kapcsolódó tőkebeáramlás támasztja alá. Ugyanakkor a növekvő államadósság, a magas költségvetési és folyó fizetési mérleg hiány, a politikai polarizáció és a külső eladósodottság komoly kockázati tényezőt jelent.

Főbb kockázatok és politikai bizonytalanság

A Fitch szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha a kormány nem hajt végre további költségvetési konszolidációs intézkedéseket, amelyek középtávon stabilizálhatnák az államadósságot. A politikai kockázatot fokozza, hogy a PNL és a PSD közötti hatalommegosztási megállapodás 2027-ben újabb bizonytalanságot hozhat, miközben a szélsőjobboldali populista pártok támogatottsága erősödik.

A júliusban elfogadott költségvetési kiigazító csomag rövid távon enyhíti a hiányt, ám komoly társadalmi költségekkel járhat. A program része az áfa emelése 2025 augusztusától, valamint a közszféra béreinek és nyugdíjainak befagyasztása 2026-ban.

Gazdasági kilátások: gyenge növekedés és magas infláció

GDP-növekedés: 2025-re mindössze 0,7%-os gazdasági növekedést várnak, 2026–2027 között pedig 1,2% körüli szinten stabilizálódhat a növekedés.

Infláció: továbbra is magas marad, a következő három év átlagában 6,5% körül alakulhat. Az áfaemelések miatt újabb árnyomás várható, miközben a Román Nemzeti Bank (BNR) inflációs célja 2,5% lenne.