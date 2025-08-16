Percenként egy millió dollárnyi ékszert loptak – a gyors gazdagodás nem ajánlott formája

Mintegy 2 millió dollár értékű luxusórát, ékszert és gyémántot zsákmányoltak egy Seattle városában történt rablás elkövetői, akik mindössze két percet töltöttek egy ékszerboltban fényes nappal.

Az ékszerbolt elleni támadás két percig sem tartott/Fotó: Northfoto

Az üzlet kamerája általrögzített felvételeken négy maszkos rabló érkezik a boltba és miután kalapácsokkal betörik a vitrineket, begyűjtik a drága ékszereket és más értékeket az AP hírügynökség beszámolója szerint.

A támadók mintegy hat vitrint nyitottak így fel és a rendőrség közleménye szerint az egyikből mintegy 750 ezer dollár értékű Rolex órát zsákmányoltak.

Az egyik támadó medveellenes sprével és Taserrel fenyegette a bolt dolgozóit, de végül senki sem sérült meg. A családi tulajdonú üzlet alelnöke, Josh Menashe szerint mindenkit megrázott a támadás, ezért egy ideig biztosan zárva maradnak.

Bár a rendőrség gyorsan a helyszínre sietett, a rablóknak már csak bottal üthette a nyomát.